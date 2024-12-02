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موعد انطلاق الاختبارات التحريرية والشفهية للمسابقة العالمية الـ 31 للقرآن الكريم - أخبار كلمتك

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موعد انطلاق الاختبارات التحريرية والشفهية للمسابقة العالمية الـ 31 للقرآن الكريم - أخبار كلمتك

موعد انطلاق الاختبارات التحريرية والشفهية للمسابقة العالمية الـ 31 للقرآن الكريم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 09:45 مساءً - أعلنت وزارة الأوقاف بدء الاختبارات التحريرية والشفهية النهائية للمسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم، وذلك في خلال الفترة من 7 إلى 10 من ديسمبر 2024م.

وتقرر أن تُجرى الاختبارات التحضيرية لفهم معاني القرآن الكريم وتفسيره ووجوه إعرابه، إضافة إلى المتشابهات، يوم الأربعاء الموافق ٤ من ديسمبر 2024م، بمسجد النور بالعباسية، بدءًا من الساعة التاسعة والنصف صباحًا.

كما توضح الوزارة تفاصيل الاختبارات التحضيرية لفروع «الأسرة القرآنية، والناشئة، وذوي الهمم»، إذ يتضمن فرع الأسرة القرآنية اختبارات في المتشابهات، وفهم معاني القرآن الكريم، ووجوه إعرابه، بإجمالي درجات موزعة على الاختبار التحريري 16 درجة» والاختبار الشفهي 8 درجات»، إضافة إلى 76 درجة» للاختبار الشفهي في خلال أيام انعقاد المسابقة بدار القرآن الكريم بالعاصمة الإدارية.

وتشمل اختبارات فرع الناشئة الحفظ المتقن للقرآن الكريم، مع التركيز على تفسير الجزأين التاسع والعشرين والثلاثين من كتاب «البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم»، مع توزيع الدرجات كالآتي: الاختبار التحريري 13 درجة»، والاختبار الشفهي 7 درجات»، إلى جانب 80 درجة» مخصصة لاختبارات دار القرآن الكريم في خلال أيام المسابقة.

وتخصص الوزارة اختبارات خاصة لفئة ذوي الهمم، تتضمن الحفظ والتفسير، مع تفسير الجزء الثلاثين من القرآن الكريم من خلال كتاب «البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم»، مع توزيع الدرجات كالآتي: 10 درجات لاختبار الحفظ، و10 درجات لاختبار التفسير، إضافة إلى 80 درجة» مخصصة لاختبارات دار القرآن الكريم.

وتؤكد الوزارة حرصها على توفير بيئة تنافسية عادلة منصفة لجميع المشاركين، مشيرة إلى أن المسابقة تأتي ضمن جهودها الرامية إلى تعميق الفهم الصحيح للقرآن الكريم، وتشجيع الأجيال الناشئة على التمسك بتعاليمه، راجية للمشاركين التوفيق والنجاح.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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