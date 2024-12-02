جماهير الزمالك تسخر من تخفيف عقوبة إمام عاشور:"بيقولوا التزام والأسبوع بقى 3 أيام"(فيديو) - أخبار كلمتك

جماهير الزمالك تسخر من تخفيف عقوبة إمام عاشور:"بيقولوا التزام والأسبوع بقى 3 أيام"(فيديو) - أخبار كلمتك

السلطة المحلية تقر رفع الاضراب بالبريقة - أخبار كلمتك

السلطة المحلية تقر رفع الاضراب بالبريقة - أخبار كلمتك

اول توضيح بشان الصورة المتداولة المنسوبة لهاني بن بريك(حسم الجدل) - أخبار كلمتك

اول توضيح بشان الصورة المتداولة المنسوبة لهاني بن بريك(حسم الجدل) - أخبار كلمتك

اول تعليق جنوبي بشأن تصنيف كندا الحوثيين مليشيات أرهابية - أخبار كلمتك

اول تعليق جنوبي بشأن تصنيف كندا الحوثيين مليشيات أرهابية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم «ورد ريحان».. الانتهاء من تسجيل الموسيقى التصويرية والمكساج |تفاصيل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم «ورد ريحان».. الانتهاء من تسجيل الموسيقى التصويرية والمكساج |تفاصيل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الشركة المنتجة لـ «بضع ساعات في يوم ما» تكشف عن بوسترات أبطال العمل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الشركة المنتجة لـ «بضع ساعات في يوم ما» تكشف عن بوسترات أبطال العمل - أخبار كلمتك

وزير السياحة للنواب.. مصر المقصد السياحي الأكثر تنوعاً في العالم - أخبار كلمتك

وزير السياحة للنواب.. مصر المقصد السياحي الأكثر تنوعاً في العالم - أخبار كلمتك

MG الصينية تنشئ مصنعا لتجميع سيارتها في مصر - أخبار كلمتك

MG الصينية تنشئ مصنعا لتجميع سيارتها في مصر - أخبار كلمتك

أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الإثنين (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الإثنين (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

متاح الآن، تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادتين "الابتدائية والإعدادية" الأزهرية - أخبار كلمتك

متاح الآن، تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادتين "الابتدائية والإعدادية" الأزهرية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

البيئة تعلن حالة الطوارئ بعد غرق سفينة الشحن بالقصير - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
البيئة تعلن حالة الطوارئ بعد غرق سفينة الشحن بالقصير - أخبار كلمتك

البيئة تعلن حالة الطوارئ بعد غرق سفينة الشحن بالقصير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 09:40 مساءً - رفعت وزارة البيئة حالة الاستعداد القصوى والطوارئ للتعامل مع تداعيات حادث  غرق سفينة شحن بسواحل مدينة القصير.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة خلال الأيام الماضية للسيطرة على الوضع، إلا أن سوء الأحوال الجوية وتضرر هيكل السفينة بشكل كبير أدى إلى غرقها.

وأوضحت الوزيرة أن فرق العمل المتخصصة تعمل على مدار الساعة لمتابعة عملية الغرق ورصد أي آثار بيئية سلبية تنتج عنها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وصول أي ملوثات إلى الشاطئ أو المناطق السياحية المجاورة.

بدء برنامج طموح لاستعادة النظام البيئي في البحر الأحمر

كما أعلنت وزيرة البيئة عن بدء برنامج طموح لاستعادة النظام البيئي في البحر الأحمر وجنوب سيناء، مع التركيز بشكل خاص على منطقة القصير التي شهدت الحادث. ويهدف هذا البرنامج إلى إجراء دراسات متخصصة وقياس معدلات استعادة التوازن البيئي البحري، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

15 قرارًا من التعليم استعدادًا لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق