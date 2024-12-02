مصر تحتل المرتبة الـ 11 بين أكبر الدول المصدرة للبطاطس المجمدة - أخبار كلمتك

مصر تحتل المرتبة الـ 11 بين أكبر الدول المصدرة للبطاطس المجمدة - أخبار كلمتك

الغاء قرارات رئيس الوزراء الاخيرة - أخبار كلمتك

الغاء قرارات رئيس الوزراء الاخيرة - أخبار كلمتك

أول تعليق على قصف الطيران بالقرب من البنك المركزي - أخبار كلمتك

أول تعليق على قصف الطيران بالقرب من البنك المركزي - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يبحث مع وزير الشئون النيابية سبل التعاون المشترك - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يبحث مع وزير الشئون النيابية سبل التعاون المشترك - أخبار كلمتك

«النواب» توصي بسرعة تخصيص 28 فدانا لخدمة شباب المرج وتطوير «مسرح الاندلس» - أخبار كلمتك

«النواب» توصي بسرعة تخصيص 28 فدانا لخدمة شباب المرج وتطوير «مسرح الاندلس» - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:54 - رئيس الوزراء: الحكومة مستعدة لتقبل أي انتقادات توجه لها في مختلف وسائل الإعلام - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:54 - رئيس الوزراء: الحكومة مستعدة لتقبل أي انتقادات توجه لها في مختلف وسائل الإعلام - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:54 - مرتجي يمثل الأهلي في قرعة كأس العالم للأندية بعد اعتذار الخطيب - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:54 - مرتجي يمثل الأهلي في قرعة كأس العالم للأندية بعد اعتذار الخطيب - أخبار كلمتك

فوزي والأزهري يبحثان دعم جهود التنمية الشاملة وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية - أخبار كلمتك

فوزي والأزهري يبحثان دعم جهود التنمية الشاملة وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية - أخبار كلمتك

طبيبة كفر الدوار تكشف حقيقة تخصصها كأخصائي نساء وتوليد (فيديو) - أخبار كلمتك

طبيبة كفر الدوار تكشف حقيقة تخصصها كأخصائي نساء وتوليد (فيديو) - أخبار كلمتك

موعد انطلاق الاختبارات التحريرية والشفهية للمسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم - أخبار كلمتك

موعد انطلاق الاختبارات التحريرية والشفهية للمسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزير الأوقاف يبحث مع وزير الشئون النيابية سبل التعاون المشترك - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير الأوقاف يبحث مع وزير الشئون النيابية سبل التعاون المشترك - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يبحث مع وزير الشئون النيابية سبل التعاون المشترك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 08:54 مساءً - بحث الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، مع المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، سبل التعاون المشترك بين الوزارتين في خدمة القضايا الوطنية والمجتمعية.

وأكد المستشار محمود فوزي خلال استقباله وزير الأوقاف بمكتبه اليوم الإثنين، على أهمية الدور الحيوي الذي تنهض به وزارة الأوقاف في نشر تعاليم الإسلام الصحيحة وتعزيز القيم الأخلاقية والوسطية في المجتمع.

وأشاد فوزي بالجهود الدعوية المتميزة التي يقودها الدكتور أسامة الأزهري، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف أصبحت نموذجًا يحتذى به في التعامل مع التحديات الفكرية المعاصرة ومواجهة التطرف الفكري.

وأعرب عن تقديره لما تبذله الوزارة من جهود لتطوير العمل الدعوي، من أجل تحقيق نقلة نوعية في منظومة الخطاب الديني، بما يواكب تطلعات الدولة نحو بناء الإنسان المصري.

كما أثنى وزير الشئون النيابية والقانونية على سرعة استجابة وزارة الأوقاف لاستفسارات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مؤكدًا أن هذا التعاون يؤكد روح الشراكة الحقيقية بين مؤسسات الدولة.

واختُتِم اللقاء بالاتفاق على تعزيز التنسيق المشترك، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، بما يسهم في دعم جهود التنمية الشاملة وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية.

اقرأ أيضاً
وزير الأوقاف يعتمد حركة التنقلات بين المديريات الإقليمية

وزير الأوقاف ورئيس التنظيم والإدارة يتفقدان أعمال امتحان المتقدمين لشغل وظائف أئمة

وزير الأوقاف يستقبل سفير الأردن بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون المشترك

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

400 مستفيد من قافلة جامعة عين شمس الشاملة بكلية البنات - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق