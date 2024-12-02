مصر تحتل المرتبة الـ 11 بين أكبر الدول المصدرة للبطاطس المجمدة - أخبار كلمتك

مصر تحتل المرتبة الـ 11 بين أكبر الدول المصدرة للبطاطس المجمدة - أخبار كلمتك

الغاء قرارات رئيس الوزراء الاخيرة - أخبار كلمتك

الغاء قرارات رئيس الوزراء الاخيرة - أخبار كلمتك

أول تعليق على قصف الطيران بالقرب من البنك المركزي - أخبار كلمتك

أول تعليق على قصف الطيران بالقرب من البنك المركزي - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يبحث مع وزير الشئون النيابية سبل التعاون المشترك - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يبحث مع وزير الشئون النيابية سبل التعاون المشترك - أخبار كلمتك

«النواب» توصي بسرعة تخصيص 28 فدانا لخدمة شباب المرج وتطوير «مسرح الاندلس» - أخبار كلمتك

«النواب» توصي بسرعة تخصيص 28 فدانا لخدمة شباب المرج وتطوير «مسرح الاندلس» - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:54 - رئيس الوزراء: الحكومة مستعدة لتقبل أي انتقادات توجه لها في مختلف وسائل الإعلام - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:54 - رئيس الوزراء: الحكومة مستعدة لتقبل أي انتقادات توجه لها في مختلف وسائل الإعلام - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:54 - مرتجي يمثل الأهلي في قرعة كأس العالم للأندية بعد اعتذار الخطيب - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:54 - مرتجي يمثل الأهلي في قرعة كأس العالم للأندية بعد اعتذار الخطيب - أخبار كلمتك

فوزي والأزهري يبحثان دعم جهود التنمية الشاملة وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية - أخبار كلمتك

فوزي والأزهري يبحثان دعم جهود التنمية الشاملة وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية - أخبار كلمتك

طبيبة كفر الدوار تكشف حقيقة تخصصها كأخصائي نساء وتوليد (فيديو) - أخبار كلمتك

طبيبة كفر الدوار تكشف حقيقة تخصصها كأخصائي نساء وتوليد (فيديو) - أخبار كلمتك

موعد انطلاق الاختبارات التحريرية والشفهية للمسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم - أخبار كلمتك

موعد انطلاق الاختبارات التحريرية والشفهية للمسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

طبيبة كفر الدوار تكشف حقيقة تخصصها كأخصائي نساء وتوليد (فيديو) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
طبيبة كفر الدوار تكشف حقيقة تخصصها كأخصائي نساء وتوليد (فيديو) - أخبار كلمتك

طبيبة كفر الدوار تكشف حقيقة تخصصها كأخصائي نساء وتوليد (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 08:49 مساءً - طبيبة كفر الدوار، كشفت الدكتور وسام شعيب طبيبة كفر الدوار، حقيقة ما تردد بشأن أنها ممارس عام وليست أخصائية نساء وتوليد كما تزعم.

زمالة في تخصص النساء والتوليد

وأوضحت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "تفاعلكم" المذاع على قناة "العربية":"أنا طبيبة زمالة في تخصص النساء والتوليد، ولم أعمل كأخصائي مثلما يتردد".

ولفتت وسام شعيب إلى أن عملها في النساء والتوليد يكون تحت إشراف أخصائي أو استشاري في نفس التخصص الطبي.

اعتذار طبيبة كفر الدوار 

واختتمت:"سأكرر اعتذاري لكل الناس عما جاء في الفيديو من ألفاظ لا تليق أو خارجة، ولو كنت أعلم بأن الفيديو سينتشر بهذا الشكل لما قمت بنشره أو تسجيله".

طبيبة كفر الدوار: راضية بقضاء الله لو ابني الرضيع اتشرد تاني (فيديو)

إحالة طبيبة بمستشفى كفر الدوار العام للمحاكمة التأديبية

وكانت محكمة مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة برئاسة المستشار محمد نجا، قد قررت إخلاء سبيل الدكتورة وسام شعيب طبيبة النساء والولادة، صاحبة الفيديو المثير للجدل على السوشيال ميديا بكفالة قيمتها ١٠ آلاف جنيه.

وقد سبق تجديد حبسها  15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك بعد أن وجهت لها ثلاثة اتهامات، وتم التحقيق معها بالنيابة العامة بمركز كفر الدوار.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

إطلاق 7 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق