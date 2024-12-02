مصر تحتل المرتبة الـ 11 بين أكبر الدول المصدرة للبطاطس المجمدة - أخبار كلمتك

مصر تحتل المرتبة الـ 11 بين أكبر الدول المصدرة للبطاطس المجمدة - أخبار كلمتك

الغاء قرارات رئيس الوزراء الاخيرة - أخبار كلمتك

الغاء قرارات رئيس الوزراء الاخيرة - أخبار كلمتك

أول تعليق على قصف الطيران بالقرب من البنك المركزي - أخبار كلمتك

أول تعليق على قصف الطيران بالقرب من البنك المركزي - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يبحث مع وزير الشئون النيابية سبل التعاون المشترك - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يبحث مع وزير الشئون النيابية سبل التعاون المشترك - أخبار كلمتك

«النواب» توصي بسرعة تخصيص 28 فدانا لخدمة شباب المرج وتطوير «مسرح الاندلس» - أخبار كلمتك

«النواب» توصي بسرعة تخصيص 28 فدانا لخدمة شباب المرج وتطوير «مسرح الاندلس» - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:54 - رئيس الوزراء: الحكومة مستعدة لتقبل أي انتقادات توجه لها في مختلف وسائل الإعلام - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:54 - رئيس الوزراء: الحكومة مستعدة لتقبل أي انتقادات توجه لها في مختلف وسائل الإعلام - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:54 - مرتجي يمثل الأهلي في قرعة كأس العالم للأندية بعد اعتذار الخطيب - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:54 - مرتجي يمثل الأهلي في قرعة كأس العالم للأندية بعد اعتذار الخطيب - أخبار كلمتك

فوزي والأزهري يبحثان دعم جهود التنمية الشاملة وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية - أخبار كلمتك

فوزي والأزهري يبحثان دعم جهود التنمية الشاملة وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية - أخبار كلمتك

طبيبة كفر الدوار تكشف حقيقة تخصصها كأخصائي نساء وتوليد (فيديو) - أخبار كلمتك

طبيبة كفر الدوار تكشف حقيقة تخصصها كأخصائي نساء وتوليد (فيديو) - أخبار كلمتك

موعد انطلاق الاختبارات التحريرية والشفهية للمسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم - أخبار كلمتك

موعد انطلاق الاختبارات التحريرية والشفهية للمسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

موعد انطلاق الاختبارات التحريرية والشفهية للمسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
موعد انطلاق الاختبارات التحريرية والشفهية للمسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم - أخبار كلمتك

موعد انطلاق الاختبارات التحريرية والشفهية للمسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 08:49 مساءً - أعلنت وزارة الأوقاف بدء الاختبارات التحريرية والشفهية النهائية للمسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم، وذلك في خلال الفترة من ٧ إلى ١٠ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

 الاختبارات التحضيرية لفهم معاني القرآن الكريم وتفسيره ووجوه إعرابه

وتقرر أن تُجرى الاختبارات التحضيرية لفهم معاني القرآن الكريم وتفسيره ووجوه إعرابه، إضافة إلى المتشابهات، يوم الأربعاء الموافق ٤ من ديسمبر ٢٠٢٤م، بمسجد النور بالعباسية، بدءًا من الساعة التاسعة والنصف صباحًا.

كما أوضحت وضح وزارة  الأوقاف تفاصيل الاختبارات التحضيرية لفروع (الأسرة القرآنية، والناشئة، وذوي الهمم)، إذ يتضمن فرع الأسرة القرآنية اختبارات في المتشابهات، وفهم معاني القرآن الكريم، ووجوه إعرابه، بإجمالي درجات موزعة على الاختبار التحريري (١٦ درجة) والاختبار الشفهي (٨ درجات)، إضافة إلى (٧٦ درجة) للاختبار الشفهي في خلال أيام انعقاد المسابقة بدار القرآن الكريم بالعاصمة الإدارية.

 اختبارات فرع الناشئة الحفظ المتقن للقرآن الكريم

وتشمل اختبارات فرع الناشئة الحفظ المتقن للقرآن الكريم، مع التركيز على تفسير الجزأين التاسع والعشرين والثلاثين من كتاب "البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم"، مع توزيع الدرجات كالآتي: الاختبار التحريري (١٣ درجة)، والاختبار الشفهي (٧ درجات)، إلى جانب (٨٠ درجة) مخصصة لاختبارات دار القرآن الكريم في خلال أيام المسابقة.

وتخصص الوزارة اختبارات خاصة لفئة ذوي الهمم، تتضمن الحفظ والتفسير، مع تفسير الجزء الثلاثين من القرآن الكريم من خلال كتاب "البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم"، مع توزيع الدرجات كالآتي: ١٠ درجات لاختبار الحفظ، و١٠ درجات لاختبار التفسير، إضافة إلى (٨٠ درجة) مخصصة لاختبارات دار القرآن الكريم.

وأكدت الوزارة حرصها على توفير بيئة تنافسية عادلة منصفة لجميع المشاركين، مشيرةً إلى أن المسابقة تأتي ضمن جهودها الرامية إلى تعميق الفهم الصحيح للقرآن الكريم، وتشجيع الأجيال الناشئة على التمسك بتعاليمه؛ راجية للمشاركين التوفيق والنجاح.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

وزير الخارجية يثمن الدعوات المتكررة لقيادة برنامج الغذاء العالمي لتأمين مرور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق