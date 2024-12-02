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«الأوقاف» تفتتح 25 مسجدا جديدا بمختلف المحافظات الجمعة المقبلة - أخبار كلمتك

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«الأوقاف» تفتتح 25 مسجدا جديدا بمختلف المحافظات الجمعة المقبلة - أخبار كلمتك

«الأوقاف» تفتتح 25 مسجدا جديدا بمختلف المحافظات الجمعة المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 08:38 مساءً - ذكرت وزارة الأوقاف أنه سيتم افتتاح 25 مسجدًا جديدًا الجمعة المقبلة بمختلف المحافظات، منها 22 مسجدًا بنظام الإحلال والتجديد، و3 مساجد صيانةً وتطويرًا.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الإثنين، أن إجمالي المساجد التي تم افتتاحها منذ أول يوليو 2024 وحتى الآن بلغ 467 مسجدًا بينها 349 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و118 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وأضافت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 بلغ 12 ألفًا و548 مسجدًا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 20 مليارًا و109 ملايين جنيه.

وأكدت أن هذه الجهود تأتي التزامًا من الوزارة بتطوير دور العبادة وتحديثها لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار اهتمامها بإعمار بيوت الله عز وجل ماديًا وروحيًا وفكريًا.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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