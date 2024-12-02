طبيبة كفر الدوار: راضية بقضاء الله لو ابني الرضيع اتشرد تاني (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 08:33 مساءً - في أول ظهور لها بعد إخلاء سبيلها..

طبيبة كفر الدوار، أبدت طبيبة كفر الدوار وسام شعيب، في أول ظهور تليفزيوني لها بعد إخلاء سبيلها، ندمها عما جاء في فيديو أزمتها.

اعتذار طبيبة كفر الدوار

وقالت طبيبة كفر الدوار خلال لقائها ببرنامج "تفاعلكم" المذاع على قناة "العربية":"أقدم اعتذاري للناس اللي فهموني غلط، واللي اساءوا فهمي، واعتذر عن الألفاظ الحادة التي تلفظت بها بالفيديو".

طبيبة كفر الدوار تكشف الهدف من رسالتها

وأضافت وسام شعيب:"رسالتي الغرض منها التوعية والنصح وليس أكثر من ذلك بسبب ما أتعرض إليه في عملي، ولكن خرجت مني ألفاظ ما كان ينبغي أن تخرج ولكني وقتها كنت منفعلة وغاضبة، ونشرت الفيديو على صفحتي الشخصية مخاطبة من خلاله أهلي وأصدقائي على تلك الصفحة فقط".

وأكملت:"اعتدت على التواصل مع أهلي واصحابي اللي متعودين عليا وعارفني ومتعودين على أسلوبي ومكنتش أعرف إن الفيديو هيتنشر بالطريقة دي وتفاجئت".

ندم واعتذار طبيبة كفر الدوار

وكررت الطبيبة وسام شعيب، أسفها وندمها على الألفاظ الخارجة التي جائت في الفيديو، مؤكدة أنها لم تكن تقصد أي اساءة أو إهانة لنساء مصر كما تم توجيه التهمة لها، لأنها في النهاية سيدة مصرية ولديها شقيقة وأم فلا يعقل أن تسيء لهم ولكنها كانت تبحث عن وجود ضمانة لحماية حقوقهن والتوعية بذلك.

وتابعت:"اخطأت عند تناول حالة فردية لفتاة في توجيه إتهامات بشكل عام للمجتمع، ولم أقصد التعميم على الإطلاق وأعتذر عن ما جاء في اللايف".

وأشارت:"أنا راضية بقضاء ربنا أيا كان حكم القضاء حتى لو اتحبست تاني، حتى لو ابني الصغير اتشرد تاني، حتى لو أسرتي اتشردت، وما تعلمته من التجربة إني هاخد بالي بعد كده في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي".

معاناة أسرة طبيبة كفر الدوار

وتابعت:"إبني طفل رضيع عمره عامين وأنا أقوم برعايته لإن والدتي كبيرة في السن ومريضة ضغط وسكر وقلب، وعندما تعرضت للحبس 20 يوما إبني كان يعاني ويكفيه عدم توفر حضن أمه، مين هيربي إبني زيي؟ فترة الحبس مميزاتها عدم تعرضي لأي إهانة ولو بنظرة واحدة سواء من رجال الشرطة أو القضاء.

وأضافت: منذ اليوم الأول يتم إحترامي، ولكن الصعب علي ترك منزلي وزوجي وابني وبيتي ووالدي كان سيموت حزنا على وضعي، وخائفة على الحكم علي بالسجن لأجل خاطر والدي ووالدي وابني وزوجي والغاليين على قلبي، وفي النهاية أثق في القضاء العادل وإنقاذ الله لي".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.