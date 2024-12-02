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بدر عبد العاطي يلتقي وزيرة الدولة للتنمية بوزارة خارجية بريطانيا - أخبار كلمتك

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بدر عبد العاطي يلتقي وزيرة الدولة للتنمية بوزارة خارجية بريطانيا - أخبار كلمتك

بدر عبد العاطي يلتقي وزيرة الدولة للتنمية بوزارة خارجية بريطانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 08:22 مساءً - التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مع "أنيليز دودز" وزيرة الدولة للتنمية بوزارة خارجية المملكة المتحدة، يوم الإثنين الموافق 2 ديسمبر على هامش مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة.

أكد الوزير عبد العاطي على التطلع لتطوير العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة على مختلف الأصعدة وعقد الدورة الثانية من مجلس المشاركة المصرية البريطانية، مشدداً على أهمية العمل على تعزيز التعاون الثنائي الاقتصادي والاستثماري، آخذاً في الاعتبار الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، وإعطاء دفعة للعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين لتحقيق المنفعة المُتبادلة.

وتناول الوزير عبد العاطي الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وأهمية الضغط على إسرائيل من أجل النفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية دون عراقيل، فضلاً عن أهمية ومواصلة الجهود الرامية للتوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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