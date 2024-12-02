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وزير الكهرباء: ندعم بقوة التصنيع المحلي وصناعة مهمات الطاقات المتجددة - أخبار كلمتك

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وزير الكهرباء: ندعم بقوة التصنيع المحلي وصناعة مهمات الطاقات المتجددة - أخبار كلمتك

وزير الكهرباء: ندعم بقوة التصنيع المحلي وصناعة مهمات الطاقات المتجددة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 08:22 مساءً - افتتح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، يشاركه عدد من الوزراء المعنيين بشئون الكهرباء في الوطن العربي معرض المهمات الكهربائية للشركات المصرية، الذي تم تنظيمه على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري العربي للكهرباء، والذي استضافته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على مدار يومين بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتفقد الوزراء والوفود المشاركة وممثلو عدد من المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية الأفرع المختلفة للمعرض، وقدمت الشركات المصرية العارضة شرحا تفصيليا حول مجالات العمل والتكنولوجيا المستخدمة في صناعة المهمات والمعدات الكهربائية وجهود توطين الصناعة ونسبة المكون المحلي في صناعة المهمات الكهربائية وكذلك التصدير للخارج.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن هناك اهتماما خاصا توليه الدولة بدعم التصنيع المحلي وتنمية الصناعات في شتى المجالات، لاسيما صناعة المهمات الكهربائية، خاصة المتعلقة بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك قطاعات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وتوطين التكنولوجيا الحديثة لتحقيق كفاءة الطاقة والحد من الفقد ومواجهة ظاهرة التعدي على التيار الكهربائي.

وأشار إلى برنامج توطين الصناعة وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية والارتقاء بتنافسية المنتجات في إطار التوجه العام للدولة واستراتيجية وزارة الكهرباء

وأشاد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالخبرات المتراكمة لدى الشركات المصرية وما تمتلكه من كفاءات قادرة على مواصلة العمل والنجاح والتواجد في الأسواق العربية والعالمية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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