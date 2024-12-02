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وزير الخارجية: ألمانيا أحد أكبر شركاء مصر في المجالين الاقتصادي والتنموي - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية: ألمانيا أحد أكبر شركاء مصر في المجالين الاقتصادي والتنموي - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: ألمانيا أحد أكبر شركاء مصر في المجالين الاقتصادي والتنموي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 08:06 مساءً - التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مع " توبياس ليندنير" وزير الدولة الألماني للشئون الخارجية، اليوم الاثنين على هامش مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة.

وأشاد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء بما وصلت إليه العلاقات المصرية الألمانية من مستويات متميزة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، لاسيما وأن ألمانيا تُعد أحد أكبر شركاء مصر في المجالين الاقتصادي والتنموي والذي ينعكس في تواجد كبرى الشركات الألمانية في مصر لتنفيذ المشروعات القومية.

كما أكد على الأهمية التي توليها مصر لتعزيز علاقتها مع ألمانيا بمختلف جوانبها ومنها الطاقة المتجددة وذلك للاستفادة من الإمكانيات الواعدة في هذا المجال.

وتطرق وزير الخارجية إلى التطورات في قطاع غزة، حيث استعرض الجهود المصرية الحثيثة مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار في قطاع غزة باعتباره أساس التهدئة في المنطقة، مشدداً على ضرورة مضاعفة الاستجابة الدولية الإنسانية لاحتياجات الفلسطينيين بالقطاع ودعم المجتمع الدولي لنفاذ المساعدات الإنسانية بدون شروط.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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