وزير الكهرباء: اهتمام خاص بدعم صناعة مهمات الطاقات المتجددة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 07:45 مساءً - افتتح الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، يشاركه عدد من الوزراء المعنيين بشئون الكهرباء فى الوطن العربى معرض المهمات الكهربائية للشركات المصرية الذى تم تنظيمه على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري العربي للكهرباء، والذي استضافته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على مدار يومين بالعاصمة الإدارية الجديدة.

المؤتمر الوزاري العربي للكهرباء

وتفقد الوزراء والوفود المشاركة وممثلي عدد من المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية الأفرع المختلفة للمعرض، وقدمت الشركات المصرية العارضة شرحا تفصيليا حول مجالات العمل والتكنولوجيا المستخدمة فى صناعة المهمات والمعدات الكهربائية وجهود توطين الصناعة ونسبة المكون المحلي فى صناعة المهمات الكهربائية وكذلك التصدير للخارج.

صناعة المهمات الكهربائية والطاقة الجديدة والمتجددة

وأكد الدكتور محمود عصمت أن هناك اهتماما خاصا توليه الدولة بدعم التصنيع المحلي وتنمية الصناعات في شتى المجالات، ولاسيما صناعة المهمات الكهربائية وخاصة المتعلقة بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وكذلك قطاعات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وتوطين التكنولوجيا الحديثة لتحقيق كفاءة الطاقة والحد من الفقد ومواجهة ظاهرة التعدى على التيار الكهربائي.

وأشار إلي أن برنامج توطين الصناعة وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية والارتقاء بتنافسية المنتجات فى إطار التوجه العام للدولة واستراتيجية وزارة الكهرباء، مشيدا بالخبرات المتراكمة لدى الشركات المصرية وما تمتلكه من كفاءات قادرة على مواصلة العمل والنجاح والتواجد فى الاسواق العربية والعالمية.

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