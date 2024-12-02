للعاملين بالدولة.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 07:18 مساءً - مرتبات شهر ديسمبر 2024.. كشفت وزارة المالية في بيان لها، عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة لجدول صرف المرتبات.

مرتبات شهر ديسمبر

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موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

أعلنت وزارة المالية في بيانها، أن مرتبات شهر ديسمبر 2024، يبدأ صرفها في يوم الأحد 22 ديسمبر 2024، على أن يستمر الصرف لمدة 5 أيام تنتهي في يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024، فيما تصرف المستحقات في أيام 8، 9، 10 ديسمبر.

أماكن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

وحددت وزارة المالية في بيانها أماكن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، والتي تصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي «ATM»، وفروع مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

قيمة مرتبات شهر ديسمبر 2024

يذكر أن آخر زيادة في المرتبات كانت في أبريل الماضي، لذا جاءت قيمة مرتبات شهر ديسمبر 2024، كالتالي:

- موظفي الدرجة الممتازة: 12.200 جنيه.

- موظفي الدرجة العالية: 10.200 جنيه.

- موظفي درجة المدير العام: 9200 جنيه.

- موظفي الدرجة الأولى: 8200 جنيه.

- موظفي الدرجة الثانية: 8000 جنيه.

- موظفي الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.

- موظفي الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.

- موظفي الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.

- موظفي الدرجة السادسة: 6000 جنيه.

جدول صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

تصرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، يوم الأحد 22 ديسمبر، للعاملين بالوزارات التالية: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

ويستكمل صرف مرتبات شهر ديسمبر في يوم الإثنين 23 ديسمبر للعاملين في الوزارات التالية: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».