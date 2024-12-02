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وزير العدل يشارك في فعاليات مؤتمر الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة - أخبار كلمتك

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وزير العدل يشارك في فعاليات مؤتمر الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة - أخبار كلمتك

وزير العدل يشارك في فعاليات مؤتمر الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 07:02 مساءً - شارك اليوم، المستشار عدنان فنجري وزير العدل في فعاليات مؤتمر "الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية"، الذي ينظمه المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار احتفال الدولة باليوم العالمي بالأشخاص ذوي الإعاقة.

وخلال المؤتمر، تم استعراض جهود الدولة فيما تم تنفيذه لتفعيل الاستراتيجية الوطنية، كما تم عرض نماذج ملهمة من الأشخاص ذوي الإعاقة وابراز قصص نجاحهم وتكريم المتميزين منهم في مختلف المجالات.

وعلى هامش المؤتمر أقيم معرض لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة وشركات الأجهزة التعويضية.

ووجه وزير العدل بمشاركة الوزارة في المعرض بوحدة إصدار المحررات الصادرة من مصلحة الشهر العقاري مطبوعة بطريقة "برايل"، بحيث يستطيع ذوي الإعاقة البصرية قراءة المحرر المراد استصداره ومراجعة بياناته بطريقة مباشرة وبغير وسيط، وتجدر الإشارة إلى أن تلك الخدمة تم اطلاقها داخل فرع توثيق السيدة زينب وذلك في إطار خطة الوزارة لتعميمها في فروع التوثيق الأخرى تحقيقاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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