الخط الثالث للمترو يوفر440 تذكرة مجانية لمهرجان الفيلم الأوروبي للفائزين بهذه المسابقة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 06:57 مساءً - تواصل الشركة المشغلة للخط الثالث من مترو الأنفاق، حملتها لتشجيع ركاب المترو على الاعتماد المترو كوسيلة رئيسية للمواصلات واستخراج الكارت المجمع محفظة التذاكر، بتوفير فرص مشاهدة مجانية لأفلام مهرجان الفيلم الأوروبي المقام حاليا، ووفرت شركة المترو 400 تذكرة مجانا للفائزين من ركاب المترو لمشاهدة أفلام المهرجان.

تفاصيل مهرجان الفيلم الاوروبى

وأعلنت إدارة مهرجان بانوراما الفيلم الأوروبي، الذي يُقام في سينما زاوية وسينما الزمالك، عن نسخته السابعة عشرة المنعقدة حاليا إنه تتميز نسخة هذا العام من بانوراما الفيلم الأوروبي بشراكة مع الخط الأخضر الثالث لمترو القاهرة، الذي تُديره شركة آر ايه تي بي ديف للنقل كايرو تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق ووزارة النقل.

وتتشارك آر ايه تي بي ديف للنقل كايرو، بصفتها لاعبًا رئيسيًا في المشهد الحضري بالقاهرة وعضوًا رئيسيًا في المجتمع مع بانوراما الفيلم الأوروبي لتأكيد التزامها بتعزيز التجربة الثقافية لسكان القاهرة.

كجزء من هذا التعاون، قدم الخط الأخضر الثالث وبانوراما الفيلم الأوروبي 440 تذكرة مجانية لركاب المترو.

طرق المشاركة فى مسابقة مهرجان الفيلم

حيث يشترك ركاب المترو في المسابقة عبر مسح رمز الكيو آر كود الملصقة في محطات الخط الأخضر الثالث وعلى شاشات القطارات للإجابة على سؤال يومي.

ويتم اختيار 22 فائزًا محظوظًا يوميًا على مدار 10 أيام، حصل كل منهم على تذكرتين لحضور الأفلام المعروضة بالمهرجان.

يتضمن برنامج بانوراما هذا العام حوالي أربعين فيلمًا من يتصنفوا بين خمس فئات افلام. بالإضافة إلى ذلك، يشمل البرنامج الموازي مناقشات وورش عمل وندوات. سيتم عرض البرنامج الكامل في سينما زاوية وسينما الزمالك، مع عروض مختارة في سينما أركان، بوينت 90، جيزويت الإسكندرية، جيزويت المنيا.

واستقل رواد البانوراما مترو الخط الأخضر الثالث للوصول إلى سينمات زاوية والزمالك والتنقل فيما بينهما خلال أيام المهرجان من خلال محطات ناصر وصفاء حجازي القريبة من دور العرض.

يُقام مهرجان بانوراما الفيلم الأوروبي بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية (يونيك). ينظمه كل من سينما زاوية وأفلام مصر العالمية، تحت رعاية المركز القومي.

ومن ضمن شركاء البانوراما هذا العام: المعهد الإيطالي، القنصلية البريطانية، المعهد الفرنسي، سفارة فنلندا، المركز الثقافي النمساوي، معهد ثربانتس، معهد جوته، سفارة النرويج، سفارة بلجيكا، سفارة سويسرا، سفارة إسبانيا، سفارة بولندا، سفارة السويد، سفارة الدنمارك، سفارة التشيك، والمراكز التشيكية بمصر.

أما الشركاء الإعلاميون فهم: التلفزيون الفرنسي (TV5MONDE)، The Glocal، وإذاعة NRJ. وشركاء المحتوى: Phlog وSONY. وشريك التنقل: الخط الثالث الأخضر.

تدير شركة آر ايه تي بي ديف للنقل كايرو الخط الأخضر الثالث وقطار العاصمة (القطار الكهربائي الخفيف)، اللذان يربطان الغرب بالشرق عبورًا بالجيزة، القاهرة، المدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة عبر محطة عدلي منصور التبادلية، مما يوفر تجربة سفر سلسة.

يصل الخط الأخضر الثالث إلى مناطق حيوية مثل مصر الجديدة، وسط البلد، الزمالك، والمهندسين، ويمتد إلى محور روض الفرج وجامعة القاهرة. يخدم قطار العاصمة المناطق الشرقية من القاهرة، ويربط بين مناطق رئيسية مثل العبور، بدر، والعاصمة الإدارية الجديدة.

يُعد الخطان رابطًا محوريًا في شبكة النقل الحديثة المتكاملة، حيث يتصلان بسلاسة مع المونوريل شرقًا وغربًا، وخطوط الأوتوبيس الترددي السريع (BRT) وسكك حديد مصر وغيرها من وسائل النقل

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