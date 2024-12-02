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وزير الخارجية يلتقي نائب وزير خارجية استراليا - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية يلتقي نائب وزير خارجية استراليا - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يلتقي نائب وزير خارجية استراليا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 06:46 مساءً - التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة يوم 2 ديسمبر 2024، تيم واتس، نائب وزير خارجية استراليا، وذلك على هامش مشاركة الأخير في مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة.

وتناول اللقاء مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين مصر وأستراليا، حيث أعرب وزير الخارجية عن التطلع لتطوير العلاقات الثنائية والدفع بها إلى آفاق أرحب.

وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، حيث أشار وزير الخارجية لوجود آفاق عديدة لتعزيز العلاقات الثنائية في هذا المجال، لاسيما في قطاعات التعدين والهيدروجين الأخضر والزراعة والطاقة وغيرها من القطاعات التي تحتل أولوية متقدمة لدي الجانب المصري.

وحول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، تبادل وزير الخارجية الرؤي والتقييمات مع المسئول الأسترالي حيال آخر مستجدات الأزمة الراهنة في غزة.

كما شدد على أن مصر تؤكد على الأهمية القصوي للوقف الفوري لإطلاق النار والنفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق، مشيراً إلى أن استمرار تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة غير مقبول، ويتنافى مع مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكداً على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في مواجهة الأزمة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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