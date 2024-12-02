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الزراعة توزع 50 طن أسمدة سلفات نشادر على مزارعي شمال سيناء - أخبار كلمتك

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الزراعة توزع 50 طن أسمدة سلفات نشادر على مزارعي شمال سيناء - أخبار كلمتك

الزراعة توزع 50 طن أسمدة سلفات نشادر على مزارعي شمال سيناء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 06:40 مساءً - كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن بدء توزيع المقررات السمادية من سلفات النشادر على المزارعين في شمال سيناء بعد سنوات من توقف دخول هذا النوع من الأسمدة لأراضي المحافظة.

وقالت وزارة الزراعة في بيان لها إنه تم توزيع 50 طن من سلفات نشادر بعد غياب للسماد الكيماوي على مزارعي شمال سيناء وبمتابعة من الدكتور أحمد عصام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة والدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات.

وقال الدكتور تامر حسن وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء إنه تم توزيع المقررات السمادية (سلفات نشادر) 50 طن بعد غياب للسماد الكيماوي دام من لسنوات بمحافظة شمال سيناء ـ العريش ـ علي مزارعي العريش بالجمعية الزراعية التعاونية بقرية السكاسة وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة على أرض سيناء الحبيبة وتحقيق رؤية مصر للتنمية الزراعية في توسيع البقعة الزراعية من محاصيل الزيتون بجميع انواعه والخضار والموالح والنخيل والمحاصيل الحقلية وتحسين جودة المنتج المصري وبهدف المساعدة في تحسين دخل المواطن السيناوي وتحقيق أكبر عائد للاقتصاد المصري.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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