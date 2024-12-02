تعزيز التعاون العسكري بين مصر ومالي.. توقيع مذكرة تفاهم بين وزيري دفاع البلدين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 06:29 مساءً - التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول ساديو كامارا وزير الدفاع الوطني وشئون المحاربين القدامى لجمهورية مالى، والوفد المرافق له الذي يزور مصر، حالياً. وقد أُجريت مراسم استقبال رسمية للوفد المالي بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، حيث عزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل من مصر ومالي.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى تأثيراتها على الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية. وأكد القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اعتزازه بالعلاقات المتينة التي تربط القوات المسلحة المصرية ونظيرتها المالية، مشيراً إلى تطلع مصر لتطوير هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة لكلا الجانبين.

من جانبه، أعرب وزير الدفاع الوطني وشؤون المحاربين القدامى لجمهورية مالي عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر في دعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار لشعوب القارة الأفريقية، مشيراً إلى تطلعه إلى أن تشهد الفترة القادمة مزيداً من التعاون بين القوات المسلحة للبلدين. وفي ختام الزيارة، وقع الجانبان مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك بين القوات المسلحة للبلدين.

حضر اللقاء وتوقيع مذكرة التفاهم الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة من كلا البلدين.