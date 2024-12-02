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الجامعة الأمريكية تطلق اسم أنسي ساويرس على كلية الأعمال - أخبار كلمتك

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الجامعة الأمريكية تطلق اسم أنسي ساويرس على كلية الأعمال - أخبار كلمتك

الجامعة الأمريكية تطلق اسم أنسي ساويرس على كلية الأعمال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 06:24 مساءً - بعد تبرع بـ 30 مليون دولار من عائلته..

أعلنت الجامعةالأمريكية AUC، عن تلقيها أكبر هدية منفردة في تاريخ المؤسسة لدعم التميز في تعليم الأعمال والبحث المتعدد التخصصات وبرامج التبادل مع الجامعات الأمريكية الرائدة.

وقالت الجامعة في بيان لها:  تقديرا وعرفانا لهذه الهدية التحويلية من عائلة ساويرس، ستسمّي الجامعة كلية الأعمال الخاصة بها مدرسة أنسي ساويرس للأعمال إلى الأبد، لافتة إلى أن الاسم يكرم الإرث الشخصي والمهني الاستثنائي للمرحوم أنسي ساويرس عملاق الأعمال في الشرق الأوسط ومؤسس مجموعة أوراسكوم. 

 

وأوضحت الجامعة أنها تلقت الهدية من خلال  مؤسسة NNS وصندوق نجيب ساويرس الخيري ونجيب سامح ساويرس ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وأوراسكوم للبناء، وتقدر قيمة الهدية بأكثر من 30 مليون دولار.

وأضافت نحن متحمسون لمدرسة أنسي ساويرس للأعمال في AUC لمواصلة قيادة تعليم الأعمال العالمي وتشكيل مستقبل الأعمال في المنطقة وما بعدها. 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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