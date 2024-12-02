تعرف على مواعيد القطارات المكيفة والروسي بالوجه البحرى - أخبار كلمتك

تعرف على مواعيد القطارات المكيفة والروسي بالوجه البحرى - أخبار كلمتك

زيزو يقود هجوم الزمالك أمام غزل المحلة في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

زيزو يقود هجوم الزمالك أمام غزل المحلة في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

أحمد عيد يعلن تشكيل غزل المحلة لمواجهة الزمالك في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

أحمد عيد يعلن تشكيل غزل المحلة لمواجهة الزمالك في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

وادي دجلة يتعادل سلبيا مع المصرية للاتصالات بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

وادي دجلة يتعادل سلبيا مع المصرية للاتصالات بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

الدوري الممتاز، محمد الشامي يفوز بجائزة رجل مباراة المصري وبيراميدز - أخبار كلمتك

الدوري الممتاز، محمد الشامي يفوز بجائزة رجل مباراة المصري وبيراميدز - أخبار كلمتك

البنتاجون: ليس لدينا أي قوات على الأرض في لبنان لمراقبة وقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

البنتاجون: ليس لدينا أي قوات على الأرض في لبنان لمراقبة وقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

خالد عجاج يفاجئ ابنه على الهواء: قولتله طلعني معاك يا أحمد وإديني 200 جنيه - أخبار كلمتك

خالد عجاج يفاجئ ابنه على الهواء: قولتله طلعني معاك يا أحمد وإديني 200 جنيه - أخبار كلمتك

انخفاض أسعار 6 أنواع من الفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين - أخبار كلمتك

انخفاض أسعار 6 أنواع من الفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين - أخبار كلمتك

عاجل:قصف الطيران بالقرب من البنك المركزي يتسبب برعب للسكان - أخبار كلمتك

عاجل:قصف الطيران بالقرب من البنك المركزي يتسبب برعب للسكان - أخبار كلمتك

للعاملين بالدولة.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

للعاملين بالدولة.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

الصحة: استراتيجية شاملة لدمج ذوي الإعاقة ودعمهم صحيًا واجتماعيًا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الصحة: استراتيجية شاملة لدمج ذوي الإعاقة ودعمهم صحيًا واجتماعيًا - أخبار كلمتك

الصحة: استراتيجية شاملة لدمج ذوي الإعاقة ودعمهم صحيًا واجتماعيًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 06:08 مساءً - أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير كافة سبل الرعاية اللازمة لهم.

جاء ذلك خلال مشاركتها نيابة عن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، في الحلقة النقاشية التي انعقدت ضمن فعاليات مؤتمر الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، الذي نظمه المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، بمشاركة عدد من الوزراء والشخصيات البارزة، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

 

قدمت الدكتورة عبلة التهنئة باسم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة بهذه المناسبة، مشيدة بجهود الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في تنظيم هذا الحدث، مشيرة إلى أن مثل هذه المناسبات تمنح الجميع شعورًا بالسعادة والطاقة الإيجابية، مؤكدة على الإيمان بالمساواة بين جميع الأفراد، وأن الإعاقة الجسدية أقل تأثيرًا من الإعاقة النفسية التي قد يعاني منها البعض.

 

الرعاية الصحية الأولية


أوضحت نائب الوزير أن وزارة الصحة تعمل على ملفين رئيسيين: الوقاية والعلاج، ففي مجال الوقاية، تبنت الوزارة مبادرات رئيسية مثل "الألف يوم الذهبية" لدعم الطفولة المبكرة، وأنشأت غرف مشورة في مراكز الرعاية الصحية الأولية، كما ركزت على تدريب الأمهات على دمج الأطفال ذوي الإعاقة مع أقرانهم، مما يسهم في القضاء على الوصمة الاجتماعية.

 

الجهود المبذولة لتوفير عمليات زراعة القوقعة

 

أما على صعيد العلاج، فقد أشارت إلى الجهود المبذولة لتوفير عمليات زراعة القوقعة، وتوفير الألبان العلاجية للأمراض الوراثية والنادرة التي قد تؤدي إلى الإعاقة، ولفتت إلى التكلفة المرتفعة لهذه الألبان، مؤكدة التزام الدولة بتوفيرها تحقيقًا للمساواة.

 

الكشف المبكر عن مشكلات السمع


واستعرضت نائب الوزير سلسلة من المبادرات الصحية، مثل الكشف المبكر عن مشكلات السمع، الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، وتحاليل ما قبل الزواج، كما سلطت الضوء على مبادرات أخرى مثل "نور حياة" ومبادرات الصحة النفسية والتشخيص المبكر للتوحد،مؤكدة أن مؤسسات الدولة تتكامل لتقديم الدعم اللازم لذوي الإعاقة، مشيرة إلى فحص عدد كبير من الأفراد للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة أو الدعم المقدم من برنامج "كرامة"، فضلًا عن توفير الأطراف الصناعية.

وفيما يتعلق بملف السكان، أوضحت أن الاستراتيجية الوطنية للسكان تضع قضايا الإعاقة ضمن أولوياتها،وشددت على أن ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة جزء أساسي من الخطة العاجلة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية، التي تركز على المناطق الأكثر احتياجًا في الجمهورية، كما تضمنت الاستراتيجية توعية الأسرة بالحقوق الإنجابية والقرارات السليمة، مع التركيز على حقوق الأطفال، بما فيهم ذوي الإعاقة.

 


واختتمت الدكتورة عبلة الألفي كلمتها بتأكيد التزام الدولة، ممثلة في وزارة الصحة والمجلس القومي للسكان، ببذل كافة الجهود لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة. وأعربت عن أملها في تحقيق المزيد من التقدم لضمان حياة أفضل للجميع.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

أمطار غزيرة ورياح.. نوة قاسم تضرب الإسكندرية في هذا الموعد - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق