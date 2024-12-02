«أبوزعبل تكرم المحالين للمعاش..و «وحلوان للصناعات غير الحديدية تسلم شهادات تقدير للمتميزين..صور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 05:17 مساءً - كرمت شركتا أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي) وحلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) عددا من العاملين المتميزين والمحالين للمعاش.

وقام الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي) بتكريم العاملين المحالين إلى المعاش خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2024، وتم تسليمهم شهادات تقديرعرفانًا بجهودهم وإخلاصهم طوال مسيرتهم المهنية.

تكريم عدد من العاملين المتميزين



وفي إطار متصل وتقديرا لجهود العاملين ورفع روحهم المعنوية لبذل المزيد من الجهد والابتكار في العمل قام المهندس محمد فاروق العشماوي رئيس مجلس إدارة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي)؛ بعقد لقاء مع العاملين، وتكريم عدد من الممميزين منهم بمختلف القطاعات.



وأكد "عشماوي" خلال اللقاء على أن هذا التكريم يأتي في إطار حث العاملين على بذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل، وعلى أهمية الاستمرار في تحقيق النجاح.

العمل الجماعي والإخلاص في الأداء



تأتي هذه الفعاليات في ضوء حرص القيادات على تقدير العاملين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة شركاتهم، وتأكيدا على قيمة العمل الجماعي والإخلاص في الأداء.

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