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«أبوزعبل تكرم المحالين للمعاش..و «وحلوان للصناعات غير الحديدية تسلم شهادات تقدير للمتميزين..صور - أخبار كلمتك

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«أبوزعبل تكرم المحالين للمعاش..و «وحلوان للصناعات غير الحديدية تسلم شهادات تقدير للمتميزين..صور - أخبار كلمتك

«أبوزعبل تكرم المحالين للمعاش..و «وحلوان للصناعات غير الحديدية تسلم شهادات تقدير للمتميزين..صور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 05:17 مساءً - كرمت شركتا أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي) وحلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) عددا من العاملين المتميزين والمحالين للمعاش.

وقام الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي) بتكريم العاملين المحالين إلى المعاش خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2024، وتم تسليمهم شهادات تقديرعرفانًا بجهودهم وإخلاصهم طوال مسيرتهم المهنية.

تكريم عدد من العاملين المتميزين


وفي إطار متصل وتقديرا لجهود العاملين ورفع روحهم المعنوية لبذل المزيد من الجهد والابتكار في العمل قام المهندس محمد فاروق العشماوي رئيس مجلس إدارة حلوان للصناعات غير الحديدية  (مصنع 63 الحربي)؛ بعقد لقاء مع العاملين، وتكريم عدد من الممميزين منهم بمختلف القطاعات.

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وأكد "عشماوي" خلال اللقاء على أن هذا التكريم يأتي في إطار حث العاملين على بذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل، وعلى أهمية الاستمرار في تحقيق النجاح.

العمل الجماعي والإخلاص في الأداء


تأتي هذه الفعاليات في ضوء حرص القيادات على تقدير العاملين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة شركاتهم، وتأكيدا على قيمة العمل الجماعي والإخلاص في الأداء.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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