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بعد واقعة الحريق الثانية، نقيب المعلمين يوجه بمراجعة منظومة السلامة والحماية المدنية بنادي النقابة بالإسكندرية - أخبار كلمتك

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بعد واقعة الحريق الثانية، نقيب المعلمين يوجه بمراجعة منظومة السلامة والحماية المدنية بنادي النقابة بالإسكندرية - أخبار كلمتك

بعد واقعة الحريق الثانية، نقيب المعلمين يوجه بمراجعة منظومة السلامة والحماية المدنية بنادي النقابة بالإسكندرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 05:17 مساءً - وجه خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بسرعة مراجعة إجراءات السلامة ومنظومة الحماية المدنية بنادى المعلمين بالإسكندرية، لتأمين بيئة عمل صحية وآمنة، وتوفير وسائل وطرق السلامة والصحة المهنية، واتخاذ التدابير الخاصة بالوقاية من مخاطر الحرائق ومراجعة كافة أجهزة ومعدات الإطفاء وتحديد وتقييم وتحليل للمخاطر المتوقعة وإعداد خطط الطوارئ لحماية المنشآت.

 

نقيب المعلمين يوجه بمراجعة منظومة السلامة والحماية المدنية بنادى المعلمين بالإسكندرية بعد واقعة الحريق الثانية

 

يأتى ذلك بعد نشوب حريق محدود صباح اليوم فى قاعة الأفراح المكشوفة بالنادى، وتدخلت فرق الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق، الذى يعد الحادث الثانى خلال شهر، بعد حريق أحد المطاعم المؤجرة بداية شهر نوفمبر الماضى، ووجه نقيب المعلمين الشكر لوزارة الداخلية وفرق الحماية المدنية بالإسكندرية على سرعة الاستجابة والسيطرة على الحريق.
 

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وأوضح خلف الزناتي نقيب المعلمين، أن النقابة سوف تراجع كافة إجراءات السلامة بنادى الشاطئ بالإسكندرية وإعداد خطط الطوارئ، ومراجعة كافة التوصيلات الكهربائية فى النادى لمنع تكرار هذه الحوادث.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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