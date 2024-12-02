لمواجهة ما تمر به المنطقة من تحديات.. الحزب العربي الناصري يدعو أعضائه للانخراط في العمل الحزبي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 05:06 مساءً - دعا الحزب العربي الديمقراطي الناصري جميع أعضائه للانخراط داخل الحزب وتعزيز دوره الرائد، خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة العربية، وفي القلب منها مصر، وما تواجهها من تحديات.

وأصدر الحزب الناصري برئاسة الدكتور محمد أبو العلا رضوان، بيانا، الاثنين 2 ديسمبر 2024، حث فيه أعضائه على الانخراط في العمل الحزبي لتعزيز دوره الرائد.

وجاء نص البيان كالتالي:

أيها الناصريون الأوفياء،

في هذه اللحظة الحرجة التي تمر بها أمتنا العربية، يدعو الحزب العربي الديمقراطي الناصري كل المؤمنين بفكر الزعيم جمال عبد الناصر ومبادئ الناصرية العظيمة إلى الانخراط في صفوف الحزب والعمل معًا لتعظيم دوره ككيان موحد للناصريين في مصر، الإقليم القاعدة، ولإعطاء القدوة لجميع الناصريين في الأقطار العربية الأخرى.

إن الظروف الصعبة التي تواجهها أمتنا من تشتت وضغوط سياسية واقتصادية تستدعي منا جميعًا الوقوف صفًا واحدًا، مؤكدين على أحد ثوابت الفكر الناصري: الوحدة، التي لطالما كانت سبيلًا لتحقيق الكرامة والسيادة لشعوبنا.

أهداف الدعوة:

• تعزيز العمل التنظيمي داخل الحزب: توحيد الصفوف بين الناصريين لإعلاء صوت الفكر الناصري ومبادئه التي تضع مصلحة الأمة فوق كل اعتبار.

• إعادة بناء الروح الجماعية: ترسيخ مبدأ التعاون والعمل المشترك بين الناصريين في جميع الأقطار العربية، انطلاقًا من مصر كالإقليم القاعدة.

• تقديم القدوة للأمة العربية: إثبات أن الوحدة والعمل الجماعي قادران على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف أمتنا في الحرية والعدالة الاجتماعية والتنمية المستقلة.

رسالة الحزب

إننا في الحزب العربي الديمقراطي الناصري نؤمن أن اللحمة بين الناصريين وتوحيد جهودهم تحت مظلة واحدة سيكون له الأثر البالغ في تعزيز دور الفكر الناصري في مواجهة التحديات الراهنة.

ندعو جميع الناصريين إلى الالتفاف حول الحزب والعمل معه لتحقيق هذه الغاية النبيلة.

إن الحزب يفتح أبوابه ويمد يده إلى كل من يؤمن بالفكر الناصري، داعيًا إلى الوحدة كنهج وكهدف في وقت تحتاج فيه أمتنا إلى قادة ومؤسسات تؤمن بقدرتها على تحقيق النهضة الشاملة.

معًا نستعيد روح الوحدة، ومعًا نؤكد أن الفكر الناصري هو الطريق لتحقيق كرامة الأمة واستقلالها الحقيقي.