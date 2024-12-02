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عبد العاطي: على إسرائيل الانسحاب من معبر رفح ومحور فيلادلفيا وتسليمه للسلطة الفلسطينية - أخبار كلمتك

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عبد العاطي: على إسرائيل الانسحاب من معبر رفح ومحور فيلادلفيا وتسليمه للسلطة الفلسطينية - أخبار كلمتك

عبد العاطي: على إسرائيل الانسحاب من معبر رفح ومحور فيلادلفيا وتسليمه للسلطة الفلسطينية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 05:06 مساءً - شدد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، على ضرورة انسحاب كامل قوات الاحتلال الإسرائيلية من معبر رفح الفلسطيني ومحور فيلادلفيا، وتسليمه للسلطة الفلسطينية، محملا تل أبيب مسئولية إغلاق المعبر من الجانب الفلسطيني.

وقال وزيرة الخارجية والهجرة، إن الكارثة الإنسانية تتزايد في قطاع غزة يوما بعد يوم بسبب العمليات العسكرية المستمرة وانتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الدولي والإنساني، بما في ذلك استخدام سلاحي التجويع والحصار ضد الفلسطينيين الأبرياء مع تفاقم الأزمة وانتشار الأمراض والأوبئة وغلق المستشفيات ومنع وصول المساعدات الإنسانية وغض الطرف عن العصابات التي تسرق وتنهب المساعدات.

وأشار في كلمته، على هامش المؤتمر الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية لدعم غزة، إلى أن مصر بادرت بعقد المؤتمر لمواصلة تسليط الضوء على الوضع الإنساني الكارثي، والتأكيد على وقف إطلاق النار والنفاذ الكامل والغير المشروط للمساعدات وحشد الجهود الكاملة لإعادة عمار غزة فور التوصل لوقف نهائي وفورى لإطلاق النار.

وثمن وزير الخارجية جهود الأمم المتحدة، بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ودعم المؤسسات والوكالات الأممية العاملة في المجال ومن أهمها الأونروا صاحبة الدور المحوري في قطاع غزة.

وأشار إلى أن المؤتمر أكد أن وقف العدوان في غزة ضرورة ملحة، وايصال المساعدات بشكل كامل وآمن في كافه القطاع، مشيرا إلى أن والمسئولية كاملة تقع على عاتق سلطة الاحتلال، وعليها أن تتحمل جميع مسئوليتها لضمان واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بتوفير النفاذ الإنساني وخاصة فيما يتعلق بفتح جميع المعابر التي تربط بقطاع غزة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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