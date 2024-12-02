عبد العاطي: على إسرائيل الانسحاب من معبر رفح ومحور فيلادلفيا وتسليمه للسلطة الفلسطينية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 05:06 مساءً - شدد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، على ضرورة انسحاب كامل قوات الاحتلال الإسرائيلية من معبر رفح الفلسطيني ومحور فيلادلفيا، وتسليمه للسلطة الفلسطينية، محملا تل أبيب مسئولية إغلاق المعبر من الجانب الفلسطيني.

وقال وزيرة الخارجية والهجرة، إن الكارثة الإنسانية تتزايد في قطاع غزة يوما بعد يوم بسبب العمليات العسكرية المستمرة وانتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الدولي والإنساني، بما في ذلك استخدام سلاحي التجويع والحصار ضد الفلسطينيين الأبرياء مع تفاقم الأزمة وانتشار الأمراض والأوبئة وغلق المستشفيات ومنع وصول المساعدات الإنسانية وغض الطرف عن العصابات التي تسرق وتنهب المساعدات.

وأشار في كلمته، على هامش المؤتمر الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية لدعم غزة، إلى أن مصر بادرت بعقد المؤتمر لمواصلة تسليط الضوء على الوضع الإنساني الكارثي، والتأكيد على وقف إطلاق النار والنفاذ الكامل والغير المشروط للمساعدات وحشد الجهود الكاملة لإعادة عمار غزة فور التوصل لوقف نهائي وفورى لإطلاق النار.

وثمن وزير الخارجية جهود الأمم المتحدة، بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ودعم المؤسسات والوكالات الأممية العاملة في المجال ومن أهمها الأونروا صاحبة الدور المحوري في قطاع غزة.

وأشار إلى أن المؤتمر أكد أن وقف العدوان في غزة ضرورة ملحة، وايصال المساعدات بشكل كامل وآمن في كافه القطاع، مشيرا إلى أن والمسئولية كاملة تقع على عاتق سلطة الاحتلال، وعليها أن تتحمل جميع مسئوليتها لضمان واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بتوفير النفاذ الإنساني وخاصة فيما يتعلق بفتح جميع المعابر التي تربط بقطاع غزة.