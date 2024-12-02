الرقابة الصحية: إجمالي المنشآت المعتمدة وصل إلى 417 منشأة في 20 محافظة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 05:06 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، في بيان رسمي لها اليوم، عن أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد حيث حصلت مستشفى المركز الطبي الجديد بالإسكندرية على اعتماد "GAHAR"، إلى جانب اعتماد أربع وحدات طب أسرة بمحافظتي جنوب سيناء والإسماعيلية.

ويأتي ذلك وفقا لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا)، وهي:

- وحدة طب أسرة الجبيل بجنوب سيناء

- وحدة طب أسرة العرايشية بجنوب سيناء

- وحدة طب أسرة الاسباعية بجنوب سيناء

- وحدة طب أسرة أبو صوير المحطة بالاسماعيلية

كما شملت قرارات اللجنة نجاح مستشفى ملوي التخصصي بالمنيا، ومستشفى جنوب سيناء في الحصول على تجديد الاعتماد المبدئي وذلك بعد تقييم الخدمات الصحية بها.

وصرح الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ان اجمالي عدد المنشآت الصحية المعتمدة وصل إلى 417 منشأة صحية موزعة على 20 محافظة من محافظات الجمهورية، منها 307 منشأة صحية بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، و110منشأة معتمدة خارج محافظات المنظومة الجديدة.

وأكد طه أن منظومة التأمين الصحي الشامل تولي اهتماما كبيرا بوحدات الرعاية الأولية باعتبارها أساس النظام الصحي الجديد، مشيرا إلى التزام الهيئة بضمان تطبيق أعلى مستويات الجودة بالرعاية الأولية من خلال إصدار معايير اعتماد خاصة بوحدات الرعاية الأولية تضمن جودة الخدمات الصحية واستدامتها للمنتفعين.

ووجه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، التهنئة لفريق الجودة بهيئة الرعاية الصحية، مؤكدا أهمية استدامة تطبيق معايير الجودة بوحدات الرعاية الأولية لتحقيق منظومة صحية متكاملة وفعالة وقادرة على تحقيق رضا المرضى، باعتبارها الخط الأول في الوقاية من الأمراض والكشف المبكر عنها، إلى جانب دورها الحيوي في إجراء الفحص الدوري والتوعية الصحية للمواطنين، بما يسهم في تقليل الأعباء المستقبلية على منظومة الرعاية الصحية بالمستشفيات.

كما أشاد بجهود فرق العمل بمستشفى المركز الطبي الجديد بالإسكندرية، خلال رحلة الحصول على الاعتماد، ليصل بذلك عدد المنشآت الصحية الحاصلة على الاعتماد من القطاع الخاص بمحافظة الإسكندرية وصل إلى 16 منشأة صحية.

وأضاف طه، أن حصول المنشآت الصحية على شهادة الاعتماد من الهيئة يعد ضمانة لجودة الخدمات الصحية المقدمة، حيث تخضع المنشآت لخطوات تقييم صارمة ودقيقة، بهدف التأكد من تطبيق المنشآت للمعايير الوطنية المعتمدة دوليا، بما يضمن سلامة المرضى.