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رئيس الوزراء يلتقي رؤساء الهيئات الإعلامية الجدد - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء يلتقي رؤساء الهيئات الإعلامية الجدد - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يلتقي رؤساء الهيئات الإعلامية الجدد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 05:05 مساءً - رؤساء الهيئات الإعلامية الجدد، استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، رؤساء الهيئات الإعلامية الجدد، وذلك في إطار التواصل المستمر مع الجهات المعنية للإطلاع على خطط العمل وتطوير الأداء الإعلامي في مصر.

وأعرب مدبولي عن تقديره للجهود التي بذلها رؤساء الهيئات الإعلامية السابقون، مؤكدًا أهمية الدور الذي تلعبه هذه الهيئات في تعزيز الإعلام المصري ورفع مستوى الأداء الإعلامي بما يتناسب مع تطلعات الدولة.

 كما شدد على ضرورة تعزيز المهنية في الإعلام مع الحفاظ على قيم الموضوعية والشفافية في نقل المعلومات.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس الوزراء مع رؤساء الهيئات الإعلامية الجدد الخطط المستقبلية التي يعتزمون تنفيذها في الفترة المقبلة، مؤكدًا على أهمية التفاعل مع التطورات العالمية في مجال الإعلام وتحقيق التنسيق بين مختلف الهيئات الإعلامية لضمان تقديم محتوى إعلامي يواكب العصر.

من جانبهم، أعرب رؤساء الهيئات الإعلامية الجدد عن استعدادهم للعمل مع الحكومة من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، مؤكدين على التزامهم بتعزيز الإعلام الوطني والارتقاء به إلى مستوى يليق بمصر وشعبها.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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