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رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى غدا الثلاثاء - أخبار كلمتك

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رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى غدا الثلاثاء - أخبار كلمتك

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى غدا الثلاثاء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 04:49 مساءً - رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال.

وقبيل رفع الجلسة، شهدت الجلسة استئناف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، ونفى النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ما أثاره النائب فريد البياضي، بشأن الإسراع في إعداد قانون الإجراءات الجنائية قبل موعد المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان لمصر يناير المقبل.

وقال النائب فريدي البياضي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة جاء للخواجة، مضيفا «لم أبدأ أبدا من رئيس مجلس النواب أو رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو اللجنة الفرعية لإعداد قانون الإجراءات الجنائية، وتبرير إعداده لارتباطه بالمراجعة الدورية لحالة حقوق الإنسان في مصر يناير المقبل.

من جانبه قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن اللجنة الفرعية لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية بدأت عملها من سنتين.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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