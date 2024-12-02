النواب يوافق على مذكرة تفاهم حول آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 04:27 مساءً - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 2024 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة أمام الجلسة العامة، موضحا أن قيمة مذكرة التفاهم بمليار يورور كدفعة أولى، من أصل 7، 4 مليار يورو.

وأكد أن المذكرة تتضمن 600 مليون يورور في صورة منحة، مؤكدا أن القرض ميسرا يتم سداده على 20 عاما، ويستهدف دعم الموازنة العامة للدولة.