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النائب حازم الجندي: مؤتمر القاهرة لدعم غزة رسالة عالمية للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني - أخبار كلمتك

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النائب حازم الجندي: مؤتمر القاهرة لدعم غزة رسالة عالمية للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني - أخبار كلمتك

النائب حازم الجندي: مؤتمر القاهرة لدعم غزة رسالة عالمية للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 04:27 مساءً - أكد النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، أن مؤتمر القاهرة الوزارى لدعم الاستجابة الإنسانية في غزة، يأتي في إطار جهود الدولة المصرية والقيادة السياسية لدعم القضية الفلسطينية ورفض ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة ضد الشعب الفلسطيني التي تتنافى مع كافة القوانين الدولية والإنسانية.

وقال الجندي في بيان له اليوم، إن مؤتمر دعم الاستجابة الإنسانية في غزة رسالة للعالم بضرورة توحيد وتكاتف القوى الدولية للدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، وإنقاذه من بطش قوات الاحتلال التي تمارس كافة الانتهاكات المنافية للإنسانية وقوانين ومواثيق حقوق الإنسان العالمية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الاحتلال الإسرائيلي مارس أدوات الإبادة الجماعية بكافة أشكالها، فقصف المستشفيات والمدنيين والمدارس واستهدف الأطفال والنساء والمرضى بالأسلحة، ورفض دخول المساعدات الإنسانية والإغاثات وعرقل جهود منظمة الأونروا لمنع وصول العلاج والأدوية والأطعمة لأهالي غزة، وحاول فرض التهجير القسري للفلسطينيين ضاربا بكافة القوانين الدولية والإنسانية عرض الحائط.

وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن العالم شاهد على حجم الجهود المصرية لدعم القضية الفلسطينية، ووقوف القيادة السياسية والشعب المصري بجانب الشعب الفلسطيني وتبني القضية على مدار التاريخ، في الوقت الذي يقف فيه المجتمع الدولي صامتا أمام اعتداءات الاحتلال الوحشية دون أن يتحرك، مشدداً على أن مصر لم ولن تتخلى عن دورها الداعم للقضية الفلسطينية والرافض للتعدي على حقوق الشعب الفلسطيني.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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