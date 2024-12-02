السيسي يهنئ أورسولا فون دير لاين رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى على فترة ولايتها الثانية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 04:09 مساءً - الإثنين 02/ديسمبر/2024 - 04:06 م 12/2/2024 4:06:10 PM

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أورسولا فون دير لاين على فترة ولايتها الثانية كرئيسة لمفوضية الاتحاد الأوروبي قائلا:" أهنئ السيدة أورسولا فون دير لاين على فترة ولايتها الثانية كرئيسة لمفوضية الاتحاد الأوروبي، وأتمنى لها النجاح، وأتطلع إلى مواصلة وتعميق الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبى لتحقيق التقدم لشعوبنا والسعي لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي المستدام".

وفي سياق آخر استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "كومبو موندونجو بولا" المستشار الخاص للرئيس الكونغولي، و"جاك تشيسيكيدي"، مستشار الأمن الداخلي لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بحضور حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المستشار الخاص للرئيس الكونغولي قد سلم الرئيس رسالة خطية من "فيليكس تشيسيكيدي"، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، أكّد خلالها حرص بلاده على تعزيز علاقاتها الثنائية مع مصر في جميع المجالات.

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