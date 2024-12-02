سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

وفد من السفارة الألمانية يزور الجامعة الألمانية الدولية في عدن - أخبار كلمتك

وفد من السفارة الألمانية يزور الجامعة الألمانية الدولية في عدن - أخبار كلمتك

«التضامن» تشارك في افتتاح المؤتمر العربي السنوي لجمعية نداء - أخبار كلمتك

«التضامن» تشارك في افتتاح المؤتمر العربي السنوي لجمعية نداء - أخبار كلمتك

وزيرة التخطيط تشيد بـ برنامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات في صعيد مصر - أخبار كلمتك

وزيرة التخطيط تشيد بـ برنامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات في صعيد مصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:10 - بالرابط.. خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:10 - بالرابط.. خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 - أخبار كلمتك

السيسي يهنئ أورسولا فون دير لاين رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى على فترة ولايتها الثانية - أخبار كلمتك

السيسي يهنئ أورسولا فون دير لاين رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى على فترة ولايتها الثانية - أخبار كلمتك

تسريب فيديو من كواليس فيلم "Fantastic Four" - أخبار كلمتك

تسريب فيديو من كواليس فيلم "Fantastic Four" - أخبار كلمتك

مقتل صحفية فرنسية داعمة لفلسطين في ظروف غامضة - أخبار كلمتك

مقتل صحفية فرنسية داعمة لفلسطين في ظروف غامضة - أخبار كلمتك

وقاية النباتات يستقبل وفد «سلوفينيا» للمشاركة بفاعلية التوعية بدور الملقحات من النحل - أخبار كلمتك

وقاية النباتات يستقبل وفد «سلوفينيا» للمشاركة بفاعلية التوعية بدور الملقحات من النحل - أخبار كلمتك

بعد غيابه عن مواجهة المصري، رمضان صبحي يبدأ برنامجه التأهيلي - أخبار كلمتك

بعد غيابه عن مواجهة المصري، رمضان صبحي يبدأ برنامجه التأهيلي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

السيسي يهنئ أورسولا فون دير لاين رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى على فترة ولايتها الثانية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
السيسي يهنئ أورسولا فون دير لاين رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى على فترة ولايتها الثانية - أخبار كلمتك

السيسي يهنئ أورسولا فون دير لاين رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى على فترة ولايتها الثانية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 04:09 مساءً - الإثنين 02/ديسمبر/2024 - 04:06 م 12/2/2024 4:06:10 PM

الرئيس السيسي ورئيسة
الرئيس السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية.كلمتك

 هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أورسولا فون دير لاين على فترة ولايتها الثانية كرئيسة لمفوضية الاتحاد الأوروبي قائلا:" أهنئ السيدة أورسولا فون دير لاين على فترة ولايتها الثانية كرئيسة لمفوضية الاتحاد الأوروبي، وأتمنى لها النجاح، وأتطلع إلى مواصلة وتعميق الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبى لتحقيق التقدم لشعوبنا والسعي لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي المستدام". 

وفي سياق آخر استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "كومبو موندونجو بولا" المستشار الخاص للرئيس الكونغولي، و"جاك تشيسيكيدي"، مستشار الأمن الداخلي لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بحضور حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة.

 

 وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المستشار الخاص للرئيس الكونغولي قد سلم الرئيس رسالة خطية من "فيليكس تشيسيكيدي"، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، أكّد خلالها حرص بلاده على تعزيز علاقاتها الثنائية مع مصر في جميع المجالات. 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

وزير الصحة: 330 مليار جنيه حجم سوق الدواء في مصر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق