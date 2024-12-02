مدير "العمل الدولية": مصر أحرزت تقدمًا في تعزيز العدالة الاجتماعية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 03:37 مساءً - أكد إيريك أوشلان مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة التزام الحكومة المصرية الراسخ بمبادئ العدالة الاجتماعية والعمل اللائق للجميع.

جاء ذلك خلال احتفالية منظمة العمل الدولية بانضمام الحكومة المصرية، ممثلة بوزارة العمل، إلى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية.

وقال مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة إنه يمثل هذا التحالف مبادرة جريئة وطموحة أطلقتها منظمة العمل الدولية لمواجهة التحديات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية في عالمنا سريع التغير. كما يعكس الرؤية المشتركة لمستقبل يُمكن فيه الجميع تحقيق إمكاناتهم الكاملة والاستفادة من التقدم الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار إلى أنه جاءت فكرة التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية بمبادرة من المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو وتم تطويرها بالتشاور الوثيق مع التركيبة الثلاثية المنظمة العمل الدولية- الحكومات وأصحاب العمل ومنظمات العمال.

منظمات أصحاب العمل والعمال

وأكد أن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية المبادرة في نوفمبر 2023 وتم إطلاقها رسميًا خلال مؤتمر العمل الدولي في جنيف في يونيو 2024 وقد انضم إلى التحالف 324 شريكًا، ليس فقط من الحكومات، بل أيضًا من منظمات أصحاب العمل والعمال، والمنظمات غير الحكومية، والأكاديمية، إضافة إلى المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية.



وأوضح أن التحالف ليس مجرد مبادرة، بل هو حركة تهدف إلى المواءمة بين جداول الأعمال الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لتحقيق السلام والازدهار المشترك.

التقدم الاقتصادي والاجتماعي

وأشار الى أنه لدينا فرصة فريدة من نوعها لتوجيه مسار التاريخ لصالح العدالة الاجتماعية والجائزة هي عالم يتمكن فيه الجميع تحقيق إمكاناتهم والتمتع بفوائد التقدم الاقتصادي والاجتماعي. “ وأحرزت مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تقدمًا ملحوظًا في تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة. ويتجلى التزام الحكومة من خلال مبادرات متعددة، مثل مبادرتي ”حياة كريمة“ و”بداية“، اللتين أسهمتا بشكل كبير في تحسين الظروف المعيشية في المناطق الريفية من خلال توفير الخدمات الأساسية وخلق فرص العمل. وبصفتنا منظمة العمل الدولية، فإننا نشارك بفعالية في هذه المبادرات.



كما اكد على أهمية الحوار الاجتماعي، الذي يُعد ضروريًّا لمعالجة أوجه عدم المساواة وتعزيز العمل اللائق وتعزيز مجتمعات قادرة على الصمود. ويُبرز إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، الذي وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي هذا الالتزام.



وأشار الى أنه من خلال التعاون مع الشركاء العالميين، يمكننا الاستفادة من خبراتنا ومواردنا المشتركة لمعالجة القضايا الملحة مثل البطالة وتعزيز المساواة وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية. معًا، نستطيع العمل من أجل مستقبل يتيح للجميع فرص العمل اللائق والحماية الاجتماعية والتعلم مدى الحياة.



كما ثمن علي الجهود الجماعية التي تبذلها جميع الأطراف المعنية، من الهيئات الحكومية إلى أصحاب العمل ومنظمات العمال وشركاء التنمية معًا، قائلًا: “ يمكننا أن نعزز عالمًا يزدهر فيه الجميع” ووجه الشكر إلى جميع الشركاء والأطراف المعنية في مصر الذين انضموا إلى التحالف حتى الآن: اتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومنتدى البحوث الاقتصادية، وفي الأسبوع الماضي تقدم الاتحاد المصري للنقابات العمالية بطلب للانضمام إلى التحالف.

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