الأطباء: تقديم أكثر من نصف مليون جنيه دعما للأعضاء وأسرهم خلال أكتوبر ونوفمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 03:22 مساءً - أعلنت اللجنة الاجتماعية بالنقابة للأطباء عن الدعم المقدم للأطباء وأسرهم ضمن أنشطة اللجنة المختلفة والذي قدر إجمالي المبلغ المنصرف خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضي بمبلغ ستمائة وإحدى عشر ألف جنيه.

ومن جانبه قال الدكتور شادى صفوت عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة الاجتماعية، إن جميع الأموال التي يتم صرفها على أنشطة الدعم هي من الأطباء وإليهم، حيث أن مواردها من مساهمات الأطباء و جزء من رسوم الخدمات بنقابة الأطباء، لافتا إلى أن الدعم الذي قدمته اللجنة خلال شهر أكتوبر هذا العام يقدر بـ323 ألف جنيه، 222000 جنيه دعم دراسي لعدد 48 أسرة و95 ألف جنيه دعم علاجي لعدد 21 مستفيدا، ومبلغ 6375 جنيها دعم مشروع العلاج لعدد 2 مستفيد.

كما أوضح أن الدعم الذي قدمته اللجنة خلال شهر نوفمبر بلغ 288575 جنيها، 172000 جنيه دعم دراسي لعدد 40 أسرة و75 ألف جنيه دعم علاجي لعدد 22 مستفيدا، ومبلغ 1575 جنيها دعم مشروع العلاج لعدد 1 مستفيد ودعم زراعة كلي بمبلغ 40000 جنيه لعدد 2 مستفيد.