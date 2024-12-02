آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. مقترحات قيمة العقود كل 5 سنوات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 03:22 مساءً - قانون الإيجار القديم.. يبحث الكثير من المواطنين عن تطورات التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم ، وذلك بناء على قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم.

قد أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما تاريخيا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون «رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

القيمة الإيجارية المقترحة لإيجار الوحدات السكنية

وصرح مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجارات القديمة، بأن هناك مليون و800 ألف وحدة سكنية مؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم، بينها 450 ألف وحدة سكنية مغلقة، ولا يتم استغلالها، وأشار إلى أن القيمة الإيجارية المقترحة لإيجار الوحدات السكنية هو 2000 جنيه كحد أدنى، مع إعطاء فترة سماح 3 سنوات لتوفيق أوضاع المستأجرين.

تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين

وقال المهندس أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم يخضع حاليا لدراسة شاملة تتضمن مجموعة من المقترحات لضمان تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، مؤكدا أن هناك مليون و800 ألف وحدة سكنية مؤجرة بنظام الإيجار القديم، بينها نصف مليون وحدة مغلقة.

رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا سنويًا

وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن مجلس النواب ينظر إلى جميع المقترحات، ومن بين المقترحات هو رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا سنويًا، بما يتناسب مع القيم السوقية دون إرهاق المستأجرين.

مقترحات حل أزمة الإيجار القديم

ربط القيمة الإيجارية بالضريبة العقارية

اقترح رئيس جمعية حقوق المضارين، أشرف السكري ربط الإيجارات القديمة بقيمة الضرائب العقارية، لتحديد أجرة عادلة تكون بعيدة عن النزاع بين المالك والمستأجر.

زيادة تدريجية للوصول للقيمة السوقية

طالب مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، بوضع حد أدنى للإيجار نحو 2000 جنيه، مع فترة انتقالية تمتد لـ 3 سنوات، يتم خلالها تعديل الإيجار تدريجيا.

تحديد فترة انتقالية وتحرير العلاقة الإيجارية

طالب المستشار عمرو حافظ بفترة انتقالية تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات قبل تحرير العلاقة الإيجارية.

ربط الإيجار بأقل معاش في الدولة

اقترح المستشار أيمن عصام أن تكون القيمة الإيجارية تعادل 25% من أقل معاش في الدولة، مستندا إلى معاش تكافل وكرامة كأساس لتحديد الأجرة، مع وضع حلول للوحدات المغلقة ضمن القانون.

زيادة الإيجار بنسبة 5 أضعاف مع زيادة سنوية

وأكد المستشار شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، أن الحل الأنسب هو زيادة القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف الحالية، مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15%.

حلول للوحدات المغلقة والعقارات الآيلة للسقوط

وصرح المستشار إبراهيم سعودي إلى ضرورة وضع حد للامتداد القانوني للوحدات المؤجرة المغلقة، بحيث تعود للملاك فور تركها مغلقة، وأكد توفير مساكن بديلة عند إخلاء العقارات الآيلة للسقوط، مؤكدا أن تحديد من 3 إلى 5 سنوات غير كافية لتكون فترة الانتقالية، ويرى أنها من الأفضل أن تمتد ما بين 10 سنوات إلى 15 سنة.

إنهاء العلاقة الإيجارية للشق المغلقة

وأشار محمد الكسار، وكيل نقابة المحامين، إلى وضع مدة فترة انتقالية ثم تحرير العلاقة الإيجارية بعد انتهاء المدة، مع إنهاء العلاقة الإيجارية فيما يتعلق بـ«الشقق المغلقة» معتبرا أن ذلك حل واقعي.

زيادة سنوية بنسبة 15%

اقترح ميشيل حليم، المستشار القانوني، أن تكون الزيادة 5 أضعاف مع الزيادة السنوية 15%، مع مراعاة تاريخ العقد.

الزيادة في الأجرة كل 5 سنوات

واقترحت الدكتورة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، أن تكون الزيادة في الأجرة كل 5 سنوات بواقع 10 أضعاف لمدة 15 سنة لتلبية احتياجات المالك في زيادة الإيجار.