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بسام راضي يستقبل كامل الوزير في روما - أخبار كلمتك

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بسام راضي يستقبل كامل الوزير في روما - أخبار كلمتك

بسام راضي يستقبل كامل الوزير في روما - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 03:21 مساءً - استقبل اليوم  السفير بسام راضي سفير مصر في روما الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة.

وأوضح  بسام راضي أن زيارة الفريق كامل الوزير لإيطاليا سوف تتضمن لقاءات مكثفة مع كبار رجال الاعمال الايطاليين ورؤساء كبرى الشركات الإيطالية في مجالات النقل والسكك الحديدية والصناعة، وسوف يقوم الوزير بزيارة الإقليم الصناعى لومبارديا في شمال إيطاليا، وكذلك تفقد شبكة محطات القطارات السريعة ومراكز التحكم الإلكتروني للسكك الحديدية فى مدن كل من روما، باري، وبولونيا، وميلانو.

بسام راضي يشارك رئيس إيطاليا في الاحتفالية التى نظمتها مدينة تورينو الإيطالية بمناسبة مرور ٢٠٠ عام على افتتاح متحف الآثار الفرعونية بالمدينة عام ١٨٢٤

ويذكر أن بسام راضي سفير مصر في إيطاليا شارك مؤخرًا  بجانب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتارلا الاحتفالية التى نظمتها مدينة تورينو الإيطالية بمناسبة مرور ٢٠٠ عام على افتتاح متحف الآثار الفرعونية بالمدينة عام ١٨٢٤.

وصرح  بسام راضى بصفته سفير مصر في إيطاليا وكمواطن مصرى يعتز بحضور رئيس الجمهورية الإيطالية والمسؤولين الإيطاليين لتلك الاحتفالية الإيطالية المصرية التى تعكس عظمة وعراقة الحضارة المصرية، والتى تعد بمثابة تتويج لما وصلت إليه العلاقات المصرية الإيطالية من مراحل شراكة متقدمة في جميع المجالات خلال العامين الماضيين.

كما تجسد الاحتفالية مدى امتزاج وتلاقى الإرث التاريخى والحضارى المتبادل بين شعبى البلدين الصديقين والإمكانات الكبيرة للتعاون المشترك التى تمتلكها كل من مصر وإيطاليا ليس فقط على المستوى الثنائى ولكن على المستوى المتعدد والإقليمى والدولى امتدادا لما قدمته كل من الحضارة المصرية والرومانية من إسهامات للإنسانية جمعاء فى جميع مناحي الحياة منذ فجر التاريخ.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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