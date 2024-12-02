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البترول توقع اتفاقا لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية لاستقبال الغاز المسال لخدمة الأردن - أخبار كلمتك

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البترول توقع اتفاقا لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية لاستقبال الغاز المسال لخدمة الأردن - أخبار كلمتك

البترول توقع اتفاقا لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية لاستقبال الغاز المسال لخدمة الأردن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 03:04 مساءً -  شهد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية ونظيره الأردنى الدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية، توقيع اتفاق تعاون في القاهرة يتم بموجبه تعظيم الاستفادة الاقتصادية من البنية التحتية المصرية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال المستورد لخدمة الجانب الأردني.

وقع الاتفاق المهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والدكتور سفيان بطاينة مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأردنية بحضور المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي.

 

الاتفاق يأتي في إطار التعاون بين مصر والأردن 

 وعقب التوقيع صرح المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن الاتفاق يأتي في إطار التزام البلدين الشقيقين بالتكامل المستمر في قطاع الغاز الطبيعى للمشاركة في تأمين الإمدادات وتحقيق المنفعة المتبادلة، وذلك من خلال تعزيز الاستفادة من البنية التحتية التي تعد حجر الزاوية في هذا التعاون والتكامل الذى يحقق المنفعة لكلا الجانبين، موجهًا الشكر لفريق العمل من الجانبين ممثلًا في وزارتى البترول والطاقة والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة الكهرباء الوطنية الأردنية على المجهودات التي ساهمت في إتمام هذا الاتفاق.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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