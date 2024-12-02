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محافظ القاهرة يتفقد أول نموذج تجريبى لتشجير الجزر الوسطى بمدينة نصر - أخبار كلمتك

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محافظ القاهرة يتفقد أول نموذج تجريبى لتشجير الجزر الوسطى بمدينة نصر - أخبار كلمتك

محافظ القاهرة يتفقد أول نموذج تجريبى لتشجير الجزر الوسطى بمدينة نصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 02:46 مساءً - تفقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أول نموذج تجريبى لتشجير وتجميل الجزر الوسطى بشكل جمالى جديد تمهيدًا لتعميمه على مستوى القاهرة. 
النموذج الذى يتم تشجيره بالجزيرة الوسطى بشارع الدكتور إبراهيم أبو النجا بجوار انبى بحى شرق مدينة نصر يقع على مساحة تقارب ٥ آلاف م٢، وسيتم زراعتها ب ٤٥٠٠٠ شتلة، و٤٠٠ شجرة.


محافظ القاهرة يؤكد على الاهتمام بالرقعة الخضراء

 

وأكد محافظ القاهرة أن هذه الأعمال تأتى فى إطار الإهتمام بزيادة الرقعة الخضراء، ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطى، وتطبيق كافة الأساليب التكنولوجية الحديثة من أجل استعادة المظهر الحضارى لشوارع وميادين العاصمة

 

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رافق محافظ القاهرة فى جولته  العميد وليد أبو النصر رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة،  واللواء أحمد جودة رئيس حى شرق مدينة نصر،  وعدد من قيادات المحافظة وهيئة النظافة.


وافتتح د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ود. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة " ملتقى توظيف مصر لشباب الخريجين " الذي تنظمه  وزارة الشباب، كما افتتحا معرض لمنتجات الشباب اليدوية والتراثية بمركز شباب باب الشعرية. 
شهد الافتتاح اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء اسماعيل الفار نائب وزير الشباب والرياضة،  ود. أحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة، وأحمد عزازي مدير مديرية العمل، وعدد من قيادات المحافظة والوزارة.

وأكد محافظ القاهرة أن هذا الملتقى  الذي يضم ٢٥ شركة تقدم فرص عمل للشباب يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالنهوض بمستويات التشغيل وخلق فرص عمل كهدف استراتيجى، وكجزء من برنامج عمل الحكومة لتنفيذ محور التنمية الاقتصادية، كأحد محاور رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والعمل على تأهيل الشباب  لسوق العمل وفقًا للمعايير العالمية الحديثة.

وأضاف محافظ القاهرة أن الملتقى يقدم فرص عمل في المجالات المختلفة كالمبيعات، والتسويق، والأعمال الإدارية، وخدمة العملاء.

وتفقد محافظ القاهرة ووزير الشباب معرض المنتجات الحرفية والذي يضم ٣١ عارضًا من الشباب العاملين في مجال الحرف التراثية، وخريجي مبادرة وزارة الشباب والرياضة " علمني حرفة "، كما أشادا بجودة المعروضات التي تضم( السجاد والكليم، والصدف، والمكرمية،  ومنتجات خشبية، والجلود والخزف ).

وأكد محافظ القاهرة أن المعرض يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بإحياء تلك الحرف اليدوية والتراثية وفتح منافذ لتسويقها، وفي إطار دعم الدولة للشباب وللمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز آليات عرض وتسويق منتجاتهم ووصولها إلى الأسواق، ومساعدة الشباب العاملين بها على تحويلها إلى مشروعات إنتاجية، ودعم وتشجيع المنتج المحلى خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية والعمل على تطويرها ودعمها.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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