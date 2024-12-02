العمل الدولية: مصر تحت قيادة الرئيس السيسي أحرزت تقدماً ملحوظاً في تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 02:38 مساءً - قال أريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية فى القاهرة إن مصر تحت قيادةالرئيس عبد الفتاح السيسي أحرزت تقدماً ملحوظاً في تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملةمشيرا إلى أن مبادرتي حياة كريمة و بداية، أسهمتا بشكل كبير في تحسين الظروف المعيشية في المناطق الريفية من خلال توفير الخدمات الأساسية وخلق فرص العمل.

جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير العمل محمد جبران بمناسبة انضمام وزارة العمل إلى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية.

ووجه الشكر للحكومة المصريه ممثلة بوزارة العمل على انضمامها إلى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية مشيرا إلى أن هذا التحالف يمثل مبادرة جريئة وطموحة أطلقتها منظمة العمل الدولية لمواجهة التحديات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية في عالمنا سريع التغير.

ولفت إلى أن فكرة التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية جاءت بمبادرة من المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو وتم تطويرها بالتشاور الوثيق مع التركيبة الثلاثية المنظمة العمل الدولية- الحكومات وأصحاب العمل ومنظمات العمالوقد أقر مجلس إدارة منظمة العمل الدولية المبادرة في نوفمبر2023 وتم إطلاقها رسمياً خلال مؤتمر العمل الدولي في جنيف في يونيو 2024.

وأشار إلى انضمام 324 شريكًا للتحالف ليس فقط من الحكومات، بل أيضًا من منظمات أصحاب العمل والعمال، والمنظمات غير الحكومية، والأكاديمية، إضافة إلى المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية.

وأكد أن هذا التحالف ليس مجرد مبادرة، بل هو حركة تهدف إلى المواءمة بين جداول الأعمال الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لتحقيق السلام والازدهار المشترك وأكد على أهمية الحوار الاجتماعي، الذي يُعد ضرورياً لمعالجة أوجه عدم المساواة وتعزيز العمل اللائق وتعزيز مجتمعات قادرة على الصمودويُبرز إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، الذي وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي هذا الالتزام.

وتابع "أشعر بحماس خاص حيال إمكانيات هذا التحالف بالنسبة لمصرفمن خلال التعاون مع الشركاء العالميين، يمكننا الاستفادة من خبراتنا ومواردنا المشتركة لمعالجة القضايا الملحة مثل البطالة وتعزيز المساواة وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية و نستطيع معا العمل من أجل مستقبل يتيح للجميع فرص العمل اللائق والحماية الاجتماعية والتعلم "

ووجه الشكر الى جميع الشركاء والأطراف المعنية في مصر الذين انضموا إلى التحالف حتى الآن وهي اتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومنتدى البحوث الاقتصادية، وفي الأسبوع الماضي، تقدم الاتحاد المصري للنقابات العمالية بطلب للانضمام إلى التحالف.