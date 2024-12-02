مدبولي: بريتش بتروليم البريطانية ضخت استثمارات بقيمة 30 مليار دولار خلال 60 عامًا بالسوق المصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 02:30 مساءً - أعرب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لأعمال شركة "بريتش بتروليم" البريطانية في السوق المصرية، موضحًا أن الشركة تعمل في مصر منذ 60 عامًا، استطاعت خلالها أن تضخ استثمارات تراكمية تخطت الـ30 مليار دولار.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع مواري أوتشينكلوس الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليم البريطانية بي بي، ونادر زكي الرئيس الإقليمي للشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة والمعدنية.

وقال مدبولي إن شركة بي بي شريك إستراتيجي لمصر بمجال إنتاج البترول والغاز، منوهًا بأنه إلى جانب ما نفذته الشركة من مشروعات مُهمة في السوق المصرية على مدار هذه الأعوام، تمتلك الشركة خطة طموحة لاستكشاف البترول والغاز من 6 مناطق امتياز في مصر، وهو ما يمنحنا ثقة وأمل في تحقيق المزيد من الاكتشافات خلال الفترة المقبلة.

وقدم الشكر لمسئولي شركة "بريتش بتروليوم" على استمرار التزامها بالاستثمار والعمل في مصر على الرغم من كل التحديات والصعوبات التي عانى منها الاقتصاد المصري على مدار الأعوام الماضية، مؤكدًا أن الدولة المصرية ملتزمة بدعم قطاع البترول والغاز والشركات العاملة فيها.

وأشار إلى حزمة الحوافز التي أعلن عنها وزير البترول والثروة المعدنية لدعم زيادة إنتاج البترول والغاز في مصر، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون مع شركة بي بي البريطانية خلال الأعوام المقبلة.

من جانبه.. قال الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليم البريطانية مواري أوتشينكلوس إن الشركة كانت ولا تزال شريكًا مُلتزمًا عندما يتعلق الأمر بضخ الاستثمارات في مصر، حتى في الأوقات الصعبة التي شهدتها السوق المصرية خلال الأعوام الماضية، موضحًا أن الشركة تعمل في مصر منذ ما يزيد على 60 عامًا.

وأكد تطلعه إلى تعزيز الشراكة مع الحكومة المصرية، مع إيمانه بأن مصر تمتلك الكثير من ثروات البترول والغاز، مُستعرضًا جهود الشركة المُستمرة لتحقيق المزيد من الاكشافات من مناطق الامتيازات الخاصة بها، موضحًا أن هذا من شأنه توفير المزيد من الإمدادات المطلوبة في السوق المحلية.

واستعرض فرص الاستثمار الواعدة التي تعمل عليها الشركة بعدد من مناطق الامتياز التابعة لها خلال الفترة من 2025 إلى 2027، مقدمًا الشكر إلى رئيس الوزراء على البدء في سداد مستحقات الشركة، مُعربًا عن تطلعه إلى سرعة سداد باقي المستحقات خلال الفترة المقبلة.

وردًا على ذلك، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي سرعة العمل على سداد المستحقات المتبقية للشركة البريطانية.

وفي السياق، استعرض الرئيس التنفيذي للشركة خطط بدء الإنتاج من عدد من الآبار التي تعمل بها الشركة، أحدهما سيبدأ الإنتاج خلال الربع الأول من العام المقبل.

وخلال اللقاء، ناقش وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي مع مسئولي شركة بريتش بتروليوم جهود تسريع وتيرة الإنتاج والخطط الزمنية، لبدء الإنتاج من عدد من الآبار والحقول بمناطق الامتياز التابعة للشركة البريطانية.