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موجات برودة وصقيع.. «الأرصاد» تكشف عن توقعات طقس شتاء 2025 - أخبار كلمتك

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موجات برودة وصقيع.. «الأرصاد» تكشف عن توقعات طقس شتاء 2025 - أخبار كلمتك

موجات برودة وصقيع.. «الأرصاد» تكشف عن توقعات طقس شتاء 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 02:30 مساءً - حالة الطقس في 2025.. بدأ العد التنازلي لنهاية العام الجاري، وبداية عام جديد، ويتساءل الجميع عن توقعات الأرصاد الجوية لـ حالة الطقس في 2025، متسائلين هل من المتوقع أن يكون مثل طقس 2024، أم سيشهد تغييرات جوية؟

توقعات حالة الطقس في 2025

توقعت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، حالة الطقس في 2025، لافتة إلى أن فصل شتاء سيكون مختلفًا عن شتاء 2024، وذلك بسبب تأثرنا بظاهرة النينو في العام الماضي، ولم نشعر بانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير.

حالة الطقس في 2025

وتحدثت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، بأن شتاء 2025 تسيطر عليه ظاهرة اللانينا، وهي عكس ظاهرة النينو.

وتابعت أن ظاهرة النينو، ستعمل على انخفاض في درجات الحرارة، وستشهد البلاد موجات برودة وصقيع، بالإضافة إلى سقوط أمطار في المناطق الشمالية.

حالة الطقس في 2025

طقس شتاء 2025

وأضافت غانم بشأن حالة الطقس في 2025، أن الشتاء موسم سقوط الأمطار وتكون ذروتها في شهر يناير أو فبراير، كما ستكون هناك بعض الحالات عبارة عن تساقط البرد أو الكرات الثلجية، وتساقط الثلوج في وسط سيناء وعلى مرتفعات سانت كاترين.

حالة الطقس في 2025

وتوقعت قيم درجات الحرارة أثناء فصل الشتاء 2025، بانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير عن معدلها الطبيعي، لتصل إلى تحت الصفر في مناطق وسط سيناء وسانت كاترين.

حالة الطقس في 2025

وعن درجات الحرارة في محافظات الصعيد، أشارت إلى انخفاض قيم درجات الحرارة أثناء شتاء 2025 لأقل من 5 درجات، بالإضافة إلى تعرضها لموجات صقيع حادة.

حالة الطقس في 2025

وعن حالة الطقس في فصل الصيف 2025، قالت منار غانم، أكدت أن حالة الطقس في 2025، ستشهد اختلافات تحدث باستمرار، لذلك لا يمكن توقع حالة الطقس في فصلي الربيع والصيف حاليًا.

حالة الطقس في 2025

وأكدت على عدم وجود احتمالية لتوقع طقس فصل الصيف 2025، في الوقت الحالي، وفي حين توقع أو إفصاح شخص ما بشأن حالة طقس الصيف في 2025، فإنها توقعات غير صحيحة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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