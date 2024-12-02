رابط وخطوات تحرير استمارة الشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 02:14 مساءً - استمارة الشهادة الإعدادية 2025.. يبحث العديد من الطلاب عن طريقة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025 والرابط الرسمي لتسجيلها، استعدادًا لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول في يناير المقبل.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

يتم تسجل استمارة الشهادة الإعدادية 2025 لأداء امتحانات العام الدراسي الحالي، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإلكتروني، مـــــــن هـــنـــــــــــــــــا.

طريقة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

1- يقوم الطالب بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم، من هــنــــــــــا.

2- يختار الطالب الخدمات الإلكترونية من الشريط أعلى الصفحة.

2- يختار الطالب منصة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية.

3- يسجل الطالب الدخول.

4- كتابة البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.

5- كتابة الرقم السري المرتبط بالبريد الإلكتروني.

6- يقوم الطالب بمراجعة بيانات الطالب الظاهرة في الاستمارة.

7- يقوم الطالب بتسجيل البيانات المطلوبة في الفراغات الموجودة.

8- الضغط على تسجيل.

9- يتم طباعة استمارة الشهادة الإعدادية 2025 الإلكترونية.

تسليم استمارة الشهادة الإعدادية 2025 للمدرسة

وعقب انتهاء الطالب من تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025 على الموقع الإلكتروني، يسلم الطالب الاستمارة والأوراق المطلوبة للمدرسة التابع لها، حيث تقوم المدرسة بالتالي:

- تتولى المدرسة مهمة مراجعة الاستمارة، واعتمادها رسميًا.

- تشكل لجنة لمراجعة الاستمارة مراجعة نهائية.

- تقوم اللجنة بمطابقة البيانات المسجلة في الاستمارة بالبيانات الموجودة في شهادة ميلاد الطالب، والتوقيع عليها.

- اعتماد كافة الاستمارات من مدير المدرسة، وختمها.

- ختم صورة الطالب بختم شعار المدرسة، على أن يكون الختم نصفه على الصورة والنصف الآخر على الاستمارة.

- يوقع الطالب أسفل صورته بخط واضح.

- ترتيب الاستمارات ترتيبا هجائيا.

- إرسال الاستمارات مع كشوف 12 إلكترونية من أصل وصورة بعد اعتمادها من المدرسة والإدارة التعليمية ومراجعتها.

- يتم إرسالها إلى لجنة القيد بالمديرية مع مراعاة الآتي:

- إذا كانت المدرسة مشتركة، يتم إدراج أسماء البنات ثم البنون في تسلسل واحد كل على حدة.

- تقوم المدرسة بعمل كشوف للمتقدمين يحدد فيه:

- عدد الطلاب المتقدمين في اللغة الإنجليزية.

- عدد الطلاب المتقدمين في اللغة الفرنسية «حديث / قديم».

أوراق تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

- 5 صور شخصية خلفية بيضاء مقاس 4*6.

- يراعى طباعة اسم الطالب على الصور.

- أصل إيصال رسوم المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي، مع نسختين منه.

- أصل إيصال رسم الامتحان تسدد في البريد، مع نسختين منه.

- أصل شهادة الميلاد.

- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر مكتوب عليها رقم التليفون.

- استمارة التقدم الإلكترونية.

- يتم وضع كافة الأوراق في حافظة بلاستيك للمدرسة.