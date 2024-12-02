القاهرة تحتضن غدا اجتماع المائدة المستديرة الثاني للمنتدى الأفريقي لوكالات حماية البيئة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 02:14 مساءً - ينظم المكتب الإقليمي لأفريقيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالشراكة مع برنامج الاستدامة في أفريقيا التابع لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)، اجتماع المائدة المستديرة الثاني للمنتدى الأفريقي لوكالات حماية البيئة.

يُعقد هذا الاجتماع الهام بالقاهرة، ويهدف إلى تعزيز تنفيذ السياسات البيئية في جميع أنحاء القارة، في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2024.

وعلى مدار ثلاثة أيام، سيشارك في مناقشات فنية كل من رؤساء وكالات حماية البيئة ومدراء إدارات البيئة من الدول الأفريقية، إلى جانب أعضاء المجموعة الأفريقية في نيروبي - لجنة الممثلين الدائمين لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والخبراء الإقليميين والدوليين، ويوفر هذا التجمع منصة ديناميكية لصناع القرار وأصحاب المصلحة لتبادل الرؤى وتحديد الحلول العملية للتحديات البيئية الأكثر إلحاحاً.

تهدف هذه المائدة المستديرة الثانية إلى البناء على نتائج الاجتماع الافتتاحي للوكالة الأفريقية للبيئة والبيئة في أفريقيا الذي عُقد في كيجالي، رواندا، في عام 2023، تحت رعاية المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة (AMCEN). وخلال ذلك الاجتماع، تم تأسيس المنتدى الأفريقي لوكالات حماية البيئة كمنصة حاسمة لتعزيز التعاون بين وكالات حماية البيئة بأفريقيا، سيعمل الحدث القادم على تعميق هذه الجهود من خلال إطلاق منصة رقمية لتبادل البيانات البيئية وتعزيز التواصل بهدف تعزيز الترابط بين العلوم والسياسات ودعم تنفيذ السياسات بشكل أكثر استنارة.

كما سيتناول التعاون الإقليمي في مجال الرصد والإنفاذ البيئي، وتعزيز آليات الامتثال، وأوجه التآزر بين الدبلوماسيين الأفارقة واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الأفريقية. وسيتم التركيز بشكل رئيسي إضافي على مراجعة وتحديث المخطط الاستراتيجي وخطة العمل الخاصة بالوكالة الأفريقية لحماية البيئة البحرية لتتماشى مع الأولويات المتطورة.

وصرح الدكتور أحمد عبد الرحيم، كبير المستشارين الفنيين والمدير الإقليمي لبرنامج إدارة المعرفة بسيداري، بأن "المائدة المستديرة الثانية علامة فارقة في التنسيق بين السياسات البيئية، وتعزيز القدرات المؤسسية، والنهوض بالتنمية المستدامة في جميع أنحاء أفريقيا، ويفخر سيداري بلعب دور رئيسي في تطوير المنصة الرقمية للمنتدى الأفريقي لوكالات حماية البيئة وفي استضافة هذا الحدث الهام.

وتشمل النتائج المتوقعة للمائدة المستديرة الثانية تحسين تدفق البيانات وتبادل المعلومات بشكل كبير بين وكالات حماية البيئة وتيسير التعلم من الأقران وتعزيز التعاون بين البلدان.

ومن المتوقع أن تمهد الأطر المعززة للتفاعل بين الدبلوماسيين ووكالات حماية البيئة بأفريقيا الطريق لنهج موحد للنهوض بصوت أفريقيا الجماعي في الدبلوماسية البيئية. وعلاوة على ذلك، ستوفر خطة العمل المحدثة مساراً واضحاً واستراتيجياً لتنفيذ أهداف المنتدى في السنوات القادمة.