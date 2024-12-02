مفتي الجمهورية: إصدار قانون لتجريم الفتوى من غير المتخصصين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 02:13 مساءً - أكد الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية خلال لقائه مع محرري الملف الديني أن هناك نوعًا من التعاون الآن مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لوضع قانون لتجريم الفتوى يجري العمل عليها الآن، وهناك دراسة لكيفية مواجهة فوضى الفتاوى من خلال توحيد جهود المؤسسات الدينية.

مفتي الجمهورية: الفتاوى الشاذة ليست وليدة هذه المرحلة

وأشار إلى أن الفتاوى الشاذة ليست وليدة هذه المرحلة وساهم في انتشارها خلال الفترة الماضية عدة أمور على رأسها غياب الخطاب الديني المعتدل وغياب المتخصصين من المؤسسات الدينية.

مفتي الجمهورية يستقبل وزير الأوقاف لبحث التعاون المشترك مفتي الجمهورية: التجديد في الخطاب الديني أصبح ضرورة ملحة

وأضاف مفتي الجمهورية خلال لقائة مع محرري الملف الديني أن هناك نوعًا من التعاون الآن مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لوضع قانون لتجريم الفتوى يجري العمل عليها الآن، وهناك دراسة لكيفية مواجهة فوضى الفتاوى من خلال توحيد جهود المؤسسات الدينية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.