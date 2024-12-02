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مفتي الجمهورية: إصدار قانون لتجريم الفتوى من غير المتخصصين - أخبار كلمتك

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مفتي الجمهورية: إصدار قانون لتجريم الفتوى من غير المتخصصين - أخبار كلمتك

مفتي الجمهورية: إصدار قانون لتجريم الفتوى من غير المتخصصين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 02:13 مساءً - أكد الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية خلال لقائه مع محرري الملف الديني أن هناك نوعًا من التعاون الآن مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لوضع قانون لتجريم الفتوى يجري العمل عليها الآن، وهناك دراسة لكيفية مواجهة فوضى الفتاوى من خلال توحيد جهود المؤسسات الدينية. 

مفتي الجمهورية: الفتاوى الشاذة ليست وليدة هذه المرحلة 

وأشار إلى أن الفتاوى الشاذة ليست وليدة هذه المرحلة وساهم في انتشارها خلال الفترة الماضية عدة أمور على رأسها غياب الخطاب الديني المعتدل وغياب المتخصصين من المؤسسات الدينية. 

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مفتي الجمهورية يستقبل وزير الأوقاف لبحث التعاون المشترك

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مفتي الجمهورية: التجديد في الخطاب الديني أصبح ضرورة ملحة

وأضاف مفتي الجمهورية خلال لقائة مع محرري الملف الديني أن هناك نوعًا من التعاون الآن مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لوضع قانون لتجريم الفتوى يجري العمل عليها الآن، وهناك دراسة لكيفية مواجهة فوضى الفتاوى من خلال توحيد جهود المؤسسات الدينية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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