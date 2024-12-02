60 عامًا من التعاون، رئيس الوزراء يبحث مع "بريتش بتروليم" فرص استثمار جديدة حتى 2027 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 02:13 مساءً - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مواري أوتشينكلوس، الرئيس التنفيذي لشركة "بريتش بتروليم" البريطانية (بي بي)، ونادر زكي، الرئيس الإقليمي للشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بالوفد المرافق له بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن "بي بي" هي شريك إستراتيجي لمصر في مجال إنتاج البترول والغاز.

استثمارات ضخمة وخطط مستقبلية



أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لأعمال الشركة في السوق المصرية، موضحًا أن الشركة تعمل في مصر منذ 60 عامًا، استطاعت خلالها أن تضخ استثمارات تراكمية تخطت 30 مليار دولار. وأوضح رئيس الوزراء أنه إلى جانب ما نفذته الشركة من مشروعات مُهمة في السوق المصرية على مدار هذه الأعوام، تمتلك الشركة خطة طموحة لاستكشاف البترول والغاز من 6 مناطق امتياز في مصر، وهو ما يمنحنا ثقة وأمل في تحقيق المزيد من الاكتشافات خلال الفترة المقبلة.

التزام الحكومة بدعم قطاع البترول



تقدّم الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر لمسئولي شركة بريتش بتروليوم البريطانية على استمرار إلتزامها بالاستثمار والعمل في مصر على الرغم من كل التحديات والصعوبات التي عانى منها الاقتصاد المصري على مدار الأعوام الماضية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الدولة المصرية ملتزمة بدعم قطاع البترول والغاز والشركات العاملة فيها، مشيرًا في هذا الصدد إلى حزمة الحوافز التي أعلن عنها وزير البترول والثروة المعدنية لدعم زيادة إنتاج البترول والغاز في مصر.

تعزيز الشراكة واستمرار الاستثمارات



وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى مزيد من التعاون مع شركة بي بي البريطانية خلال الأعوام المقبلة. وقال السيد مواري أوتشينكلوس أن شركة بريتش بتروليوم كانت ولا تزال شريكًا مُلتزمًا عندما يتعلق الأمر بضخ الاستثمارات في مصر، حتى في الأوقات الصعبة التي شهدتها السوق المصرية خلال الأعوام الماضية، موضحًا أن الشركة تعمل في مصر منذ ما يزيد على 60 عامًا.

فرص واعدة لاستكشاف المزيد من الثروات



وأكد "أوتشينكلوس" تطلعه إلى تعزيز الشراكة مع الحكومة المصرية، مع إيمانه بأن مصر تمتلك الكثير من ثروات البترول والغاز، مُستعرضًا في هذا السياق جهود الشركة المُستمرة لتحقيق المزيد من الاكتشافات من مناطق الامتيازات الخاصة بها، موضحًا أن هذا من شأنه توفير المزيد من الإمدادات المطلوبة في السوق المحلية.

فرص استثمارية واعدة حتى 2027



واستعرض الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليم البريطانية فرص الاستثمار الواعدة التي تعمل عليها الشركة في عدد من مناطق الامتياز التابعة لها خلال الفترة من 2025 إلى 2027.

الشكر على سداد مستحقات الشركة



وتقدّم "أوتشينكلوس" بالشكر لرئيس الوزراء على البدء في سداد مستحقات الشركة، مُعربًا عن تطلعه إلى سرعة سداد باقي المستحقات خلال الفترة المقبلة. وردًّا على ذلك، أكد رئيس الوزراء سرعة العمل على سداد المستحقات المتبقية للشركة البريطانية.

خطط الإنتاج المقبلة



كما استعرض الرئيس التنفيذي للشركة خطط بدء الإنتاج من عدد من الآبار التي تعمل بها الشركة، أحدهما سيبدأ الإنتاج خلال الربع الأول من العام المقبل. وخلال اللقاء، ناقش المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية مع مسئولي شركة بريتش بتروليوم جهود تسريع وتيرة الإنتاج والخطط الزمنية لبدء الإنتاج من عدد من الآبار والحقول بمناطق الامتياز التابعة للشركة البريطانية.

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