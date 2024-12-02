الهلال الأحمر المصري: الأزمة الإنسانية في غزة تتطلب استجابة جماعية عاجلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 01:53 مساءً - قالت الدكتورة أمل إمام، المدير التنفيذي بالإنابة لجمعية الهلال الأحمر المصري إن الوضع في غزة ليس مجرد كارثة إنسانية، بل هو أيضاً أزمة دبلوماسية تتطلب استجابة جماعية عاجلة.

وأضافت د.أمل إمام - في كلمتها أمام مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة - أن معاناة المدنيين لا يمكن تجاهلها، وأن الاحتياجات والحماية لهم يجب أن تكون أولوية، موضحة أن الوضع يتفاقم يومًا بعد يوم، مشيرة إلى أن العالم يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وأعربت عن أهمية ايصال المساعدات الإنسانية لحماية حياة المدنيين المحتاجين إلى الدعم، مشيدة بدور حكومة جمهورية مصر العربية التي كانت الرائدة في تقديم المساعدات لغزة، حيث تصل جميع المساعدات عبر مراكز اللوجستيات التابعة للهلال الأحمر المصري.

ولفتت إلى أن هناك حوالي 50 ألف متطوع يعملون جاهدين لضمان وصول الاحتياجات الأساسية والخدمات إلى إخوانهم في غزة، رغم القيود العديدة المفروضة من الطرف الآخر، مشيرة إلى أن الهلال الأحمر المصري أرسل 26 ألف شاحنة تحمل حوالي 376 طنًا من المساعدات إلى غزة.

وأوضحت أن الهلال الأحمر المصري يعمل بالتعاون مع الشركاء من جميع الأطراف، وخاصةً الهلال الأحمر الفلسطيني، مشيدةً بجهود العاملين الذين يضحون بحياتهم لتقديم الدعم في هذه الظروف الصعبة، مؤكدة التزام العاملين في مجال المساعدات الإنسانية بالمبادئ الأساسية والحيادية، مشيرة إلى أن الهلال الأحمر المصري يقدم الدعم للمصابين الذين يتلقون الرعاية في مصر تحت إشراف وزارة الصحة المصرية.

وفي ختام كلمتها، دعت المشاركين في المؤتمر إلى استخدام تأثيرهم السياسي لتأمين ممرات آمنة ودون عوائق لدخول المساعدات إلى غزة، مشددة على أهمية الجهود الدولية لتجاوز هذه الأزمة، حيث إن التعاون هو السبيل الوحيد لحل هذه القضية.