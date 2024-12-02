"مدبولي" يتابع أداء جهاز تنمية المشروعات، 5.3 مليار جنيه قروض لـ76 ألف مشروع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 01:40 مساءً - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لمتابعة عدد من الموضوعات وملفات العمل المختلفة، وكذلك تقييم أداء الجهاز خلال العام الجاري.

مؤشرات الأداء المالي: 5.3 مليار جنيه قروض و257 ألف فرصة عمل

قدّم الرئيس التنفيذي للجهاز عرضًا تفصيليًا استعرض خلاله مؤشرات الأداء الكمية، موضحًا أنه تم تقديم خدمات مالية بقيمة 5.3 مليار جنيه لعدد 76.2 ألف مشروع صغير ومتوسط ومتناهي الصغر، مما ساهم في توفير 257.9 ألف فرصة عمل.

الخدمات غير المالية: تدريب وتشبيك وصفقات تكامل بـ41 مليون جنيه

فيما يتعلق بالخدمات غير المالية، أشار رحمي إلى تشبيك 253 مشروعًا بالسلاسل التجارية بمبيعات بلغت مليون جنيه، بالإضافة إلى تدريب 9,251 متدربًا ومتدربة على ريادة الأعمال، وتنفيذ 273 صفقة تكامل B2B بقيمة 41 مليون جنيه، بجانب إصدار رخص مؤقتة وشهادات تصنيف وخدمات البطاقة الضريبية والسجل التجاري.

المعارض: 196 مليون جنيه مبيعات داخلية و14.5 مليون دولية

أوضح رحمي أنه تم تنظيم 120 معرضًا داخليًا بمشاركة 1,880 عارضًا، حققت مبيعات وتعاقدات بلغت 196.9 مليون جنيه، بالإضافة إلى المشاركة في 5 معارض دولية بمبيعات وتعاقدات قيمتها 14.5 مليون جنيه.

معرض "تراثنا": 428 مليون جنيه مبيعات منذ 2019

أشار رحمي إلى نجاح معرض "تراثنا" منذ انطلاقه في 2019، حيث حقق مبيعات تُقدر بـ428.8 مليون جنيه لأكثر من 4,886 عارضًا على مدار 5 سنوات. ومن المُقرر أن يُقام المعرض هذا العام خلال الفترة من 12 إلى 21 ديسمبر، بمشاركة 1,125 عارضًا، 29% منهم يشاركون للمرة الأولى.

تمويل التنمية المجتمعية: 87 مليون جنيه و294 ألف يومية عمل

على صعيد التنمية المجتمعية والبشرية، كشف رحمي عن تمويل مشروعات بقيمة 87.3 مليون جنيه، ساهمت في توفير 294.5 ألف يومية عمل، بالإضافة إلى توظيف 2,133 شابًا وفتاة.

الشمول النوعي: 49% من التمويل للإناث و51% للذكور

فيما يتعلق بنِسب أعداد المشروعات حسب النوع، أكد رحمي أن 49% من التمويل المقدم كان لصالح الإناث، مقابل 51% للذكور، مما يعكس التوازن في دعم ريادة الأعمال بين الجنسين.

زيادة التمويل بنسبة 27.5% عن العام الماضي

أكد رحمي أن التمويل المقدم للمشروعات زاد بنسبة نمو بلغت 27.5% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.

تفعيل الاتحاد العربي للمنشآت الصغيرة

تناول رحمي خلال العرض موقف إعادة تفعيل الاتحاد العربي للمنشآت الصغيرة، الذي تأسس عام 2004 تحت مظلة جامعة الدول العربية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لدعم هذا التنظيم الإقليمي.

التعاون مع الوزارات لتحقيق الاستدامة المالية

استعرض رحمي التعاون مع وزارة المالية لتحقيق الاستدامة المالية المتكاملة والتحوط ضد الأزمات الاقتصادية، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة التنمية المحلية لتفعيل الربط الشبكي بين وحدات الشباك الواحد والمجالس المحلية.

دعم ريادة الأعمال من خلال اتفاقيات دولية

اختتم رحمي العرض بالإشارة إلى التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتوقيع اتفاقيات دولية لدعم ريادة الأعمال وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب تبادل الخبرات مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في سياسات تنمية المشروعات.

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