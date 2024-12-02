الرياضة - 02:47 - انطلاق برنامج «استراتيجية تنمية القيادة الوطنية» لأعضاء النيابة بالتعاون مع «الشؤون المعنوية» - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:47 - انطلاق برنامج «استراتيجية تنمية القيادة الوطنية» لأعضاء النيابة بالتعاون مع «الشؤون المعنوية» - أخبار كلمتك

محافظ القاهرة يتفقد أول نموذج تجريبى لتشجير الجزر الوسطى بمدينة نصر - أخبار كلمتك

محافظ القاهرة يتفقد أول نموذج تجريبى لتشجير الجزر الوسطى بمدينة نصر - أخبار كلمتك

خريطة الأعمال الفنية على منصة Watch it في شهر ديسمبر - أخبار كلمتك

خريطة الأعمال الفنية على منصة Watch it في شهر ديسمبر - أخبار كلمتك

262 مليون دولار إيرادات فيلم WICKED بالسينمات الأمريكية خلال أسبوعين - أخبار كلمتك

262 مليون دولار إيرادات فيلم WICKED بالسينمات الأمريكية خلال أسبوعين - أخبار كلمتك

كأس العالم للأندية 2025، سبب مشاركة البرازيل بأكبر عدد للفرق - أخبار كلمتك

كأس العالم للأندية 2025، سبب مشاركة البرازيل بأكبر عدد للفرق - أخبار كلمتك

بعد قرار محمد عادل، هل يتدخل الفيفا في أزمة التسريبات؟ - أخبار كلمتك

بعد قرار محمد عادل، هل يتدخل الفيفا في أزمة التسريبات؟ - أخبار كلمتك

العمل الدولية: مصر تحت قيادة الرئيس السيسي أحرزت تقدماً ملحوظاً في تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة - أخبار كلمتك

العمل الدولية: مصر تحت قيادة الرئيس السيسي أحرزت تقدماً ملحوظاً في تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة - أخبار كلمتك

مغادرة جميع قيادات حركة حماس الأراضي القطرية مع عائلاتهم إلى وجهات مختلفة - أخبار كلمتك

مغادرة جميع قيادات حركة حماس الأراضي القطرية مع عائلاتهم إلى وجهات مختلفة - أخبار كلمتك

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 44466 شهيدا - أخبار كلمتك

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 44466 شهيدا - أخبار كلمتك

عاجل:الاعلان عن الاضراب العام في عدن(تصعيد خطير) - أخبار كلمتك

عاجل:الاعلان عن الاضراب العام في عدن(تصعيد خطير) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

نقيب الفلاحين: توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أحيت زراعة القطن المصري - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
نقيب الفلاحين: توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أحيت زراعة القطن المصري - أخبار كلمتك

نقيب الفلاحين: توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أحيت زراعة القطن المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 01:37 مساءً - نفي حسين عبد الرحمن أبوصدام الخبير الزراعي، ونقيب عام الفلاحين، ما تناولته بعض المواقع المشبوهه حول تراجع مساحات زراعة القطن في مصر، مؤكدا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة أحيت زراعة القطن بعدما كادت أن تندثر.

ولفت إلى أن مساحات زراعة القطن كانت الموسم الماضي 255 ألف فدان والموسم قبل الماضي كانت 216 ألف فدان، فيما وصلت هذا الموسم لنحو 311 ألف فدان.

وأضاف أبو صدام، أن الحكومة وفي إطار العمل على تشجيع المزارعين لزيادة مساحات زراعة القطن التزمت بوضع سعر ضمان مجزي لشراء القطن قبل الزراعة حيث وضعت سعر 10جنيهات لقنطار القطن بالوجه القبلي و12 ألف جنيه لقنطار القطن بالوجه البحري، وكررت التزامها بالشراء بأسعار الضمان رغم انخفاض أسعار القطن عالميا عن أسعار الضمان.

وتابع: كما وفرت الحكومة تقاوي قطن معتمدة عالية الإنتاجيه وأنشأت مراكز لتسهيل تجميع القطن في نظام جديدة يعرف بنظام المزايدة ليحصل المزارعين على أعلى سعر ممكن ولضمان جودة الأقطان واحتفاظها بسمعتها العالمية كما بذلت جهود كبيرة لتطوير المغازل والمعالج وتسعي لافتتاح أكبر مصنع في الشرق الأوسط بالمحلة الكبري لصناعة الغزل والنسيج.

وأشار نقيب عام الفلاحين، إلى أن القطن المصري من أفضل الأقطان في العالم ويتميز بمتانة ونعومة التيلة وجودته العالية التي تؤهله لصناعةأفخم أنواع الملابس، موضحا أن منظومة تسويق الأقطان تهدف لضمان حصول المزارعين على أعلى سعر وتحافظ علي جودة الأقطان.

وأكد عبد الرحمن أن إنتاجية الموسم الحالي تصل لنحو 2 مليون قنطار تقريبا، وتم بيع أكثر من 300 ألف قنطار، منهم بسعر الضمان المعلن وجاري بيع باقي الإنتاج بمزادات طبقا لنظام المزايدة

مؤكدا أن بعض المزراعين باعوا محصولهم لتجار بأسعار أقل من سعر الضمان لحاجتهم للمال.

وأوضح أن تدني سعر القطن عالميا هو السبب الأساسي في تأخر المزادات لعدم رغبة الشركات الخاصة في الشراء بأسعار الضمان المعلنة، مناشدا الحكومة بحل هذه المشكلة في أتسرع وقت ممكن تماشيا مع رغبة المزارعين.

اقرأ أيضاً
الزراعة: المجلس النوعي للزيتون يؤكد على الاهتمام بالتصنيع وفتح أسواق جديدة لزيادة الصادرات

«الزراعة» تبحث مع منظمة «OECD» آلية تنفيذ البرنامج القطري لدعم الإصلاحات الهيكلية

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

بعد التغييرات الأخيرة لرؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية.. مطالب عاجلة بضرورة مواجهة الشائعات وضبط المشهد الإعلامي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق