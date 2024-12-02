الرياضة - 02:47 - انطلاق برنامج «استراتيجية تنمية القيادة الوطنية» لأعضاء النيابة بالتعاون مع «الشؤون المعنوية» - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:47 - انطلاق برنامج «استراتيجية تنمية القيادة الوطنية» لأعضاء النيابة بالتعاون مع «الشؤون المعنوية» - أخبار كلمتك

محافظ القاهرة يتفقد أول نموذج تجريبى لتشجير الجزر الوسطى بمدينة نصر - أخبار كلمتك

محافظ القاهرة يتفقد أول نموذج تجريبى لتشجير الجزر الوسطى بمدينة نصر - أخبار كلمتك

خريطة الأعمال الفنية على منصة Watch it في شهر ديسمبر - أخبار كلمتك

خريطة الأعمال الفنية على منصة Watch it في شهر ديسمبر - أخبار كلمتك

262 مليون دولار إيرادات فيلم WICKED بالسينمات الأمريكية خلال أسبوعين - أخبار كلمتك

262 مليون دولار إيرادات فيلم WICKED بالسينمات الأمريكية خلال أسبوعين - أخبار كلمتك

كأس العالم للأندية 2025، سبب مشاركة البرازيل بأكبر عدد للفرق - أخبار كلمتك

كأس العالم للأندية 2025، سبب مشاركة البرازيل بأكبر عدد للفرق - أخبار كلمتك

بعد قرار محمد عادل، هل يتدخل الفيفا في أزمة التسريبات؟ - أخبار كلمتك

بعد قرار محمد عادل، هل يتدخل الفيفا في أزمة التسريبات؟ - أخبار كلمتك

العمل الدولية: مصر تحت قيادة الرئيس السيسي أحرزت تقدماً ملحوظاً في تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة - أخبار كلمتك

العمل الدولية: مصر تحت قيادة الرئيس السيسي أحرزت تقدماً ملحوظاً في تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة - أخبار كلمتك

مغادرة جميع قيادات حركة حماس الأراضي القطرية مع عائلاتهم إلى وجهات مختلفة - أخبار كلمتك

مغادرة جميع قيادات حركة حماس الأراضي القطرية مع عائلاتهم إلى وجهات مختلفة - أخبار كلمتك

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 44466 شهيدا - أخبار كلمتك

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 44466 شهيدا - أخبار كلمتك

عاجل:الاعلان عن الاضراب العام في عدن(تصعيد خطير) - أخبار كلمتك

عاجل:الاعلان عن الاضراب العام في عدن(تصعيد خطير) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

الرئيس السيسي يتسلم رسالة من نظيره الكونغولي تتعلق بتعزيز العلاقات - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرئيس السيسي يتسلم رسالة من نظيره الكونغولي تتعلق بتعزيز العلاقات - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يتسلم رسالة من نظيره الكونغولي تتعلق بتعزيز العلاقات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 01:37 مساءً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، كومبو موندونجو بولا المستشار الخاص للرئيس الكونغولي، وجاك تشيسيكيدي، مستشار الأمن الداخلي لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بحضور حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المستشار الخاص للرئيس الكونغولي سلم الرئيس رسالة خطية من "فيليكس تشيسيكيدي"، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، أكّد خلالها حرص بلاده على تعزيز علاقاتها الثنائية مع مصر في جميع المجالات.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي أشاد بالزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين، مؤكدًا استعداد مصر لتوسيع نطاق التعاون مع الكونغو الديمقراطية ليشمل جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، والسعي لتحقيق انخراط أكبر للشركات المصرية للعمل في الكونغو الديمقراطية، في إطار حرص مصر على تكثيف التعاون وإقامة مشروعات تنموية في الدول الأفريقية الشقيقة، وبالأخص دول حوض النيل، وطلب السيد الرئيس نقل تحياته إلى الرئيس تشيسيكيدي، مؤكداً دعم مصر لجهود جمهورية الكونغو الديمقراطية في تحقيق التنمية والأمن والاستقرار.

وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي: تم خلال اللقاء تناول مجمل الأوضاع في القارة الأفريقية، وسبل تعزيز السلم والأمن في القارة، وأشاد المسئول الكونغولي بالجهود المصرية لدعم الاستقرار في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط والتعاون المتنامي بين مصر والكونغو الديمقراطية بصفة خاصة.

اقرأ أيضاً
الرئيس السيسي يهنئ نظيره الإماراتي بذكرى اليوم الوطني

الرئيس السيسي يهنئ أنطونيو كوستا بمناسبة توليه مهام رئاسة المجلس الأوروبي

الرئيس السيسي: تعزيز التعاون المشترك مع الجابون في مجالات الزراعة والطاقة المتجددة والصناعة والنقل

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

15 قرارًا من التعليم استعدادًا لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق