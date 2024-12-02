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"الوطنية المصرية للتربية" تشارك في فعاليات الدورة الـ19 لمؤتمر الوزراء عن التعليم العالي - أخبار كلمتك

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"الوطنية المصرية للتربية" تشارك في فعاليات الدورة الـ19 لمؤتمر الوزراء عن التعليم العالي - أخبار كلمتك

"الوطنية المصرية للتربية" تشارك في فعاليات الدورة الـ19 لمؤتمر الوزراء عن التعليم العالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 01:24 مساءً -   شارك وفد من اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، برئاسة سمية السيد، مساعد الأمين العام للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة لشؤون الألكسو، وعضوية رامي مجدي مساعد الأمين العام للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة لشؤون الأيسيسكو في فعاليات الدورة الـ 19 لـ مؤتمر الوزراء والمسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، بعنوان "نظام تعليم عال مرن مواكب للتغيرات العالمية السريعة والمطّردة".

 اللجنة الوطنية المصرية للتربية تشارك في فعاليات الدورة الـ 19 لمؤتمر الوزراء والمسؤولين عن التعليم العالي في الوطن العربي

ويأتي ذلك بناءً على توجيهات د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو)  والذي نظمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الإماراتية، في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المُتحدة.

القدرات الجماعية لمواكبة التغيرات العالمية السريعة

وصرح  أيمن عاشور أن مشاركة مصر في فعاليات الدورة الـ 19 لمؤتمر الوزراء والمسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، تأتي تأكيدًا على التزام مصر الراسخ بدعم التعاون العربي المشترك في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، بما يعزز من القدرات الجماعية لمواكبة التغيرات العالمية السريعة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

التوسع في الشراكات والتعاون الدولي مع الجهات المانحة الدولية

ومن جهتها، نقلت  سميه السيد تحيات أيمن عاشور  وتمنياته لأعمال المؤتمر بالتوفيق والنجاح، وتقدير سيادته لدولة الإمارات العربية المُتحدة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بها، وكذلك لمنظمة الألكسو على الجهد المبذول؛ لتنظيم هذا المؤتمر، مشيرةً إلى إنجازات وزارة التعليم العالي في مجال الإتاحة التعليمية من خلال الزيادة في عدد وتنوع الجامعات وتوزيعها الجغرافي، وإطلاق النسخة التجريبية من برنامج كن مستعدًا على منصات الجامعات المصرية، فضلًا عن التوسع في الشراكات والتعاون الدولي مع الجهات المانحة الدولية والجامعات الأجنبية، إضافة إلى تقنين الشراكة بين الجامعات المصرية وقطاع الصناعة في مجال نقل وتوطين التكنولوجيا خاصة تكنولوجيا صناعة القوالب؛ وزيادة عدد الجامعات المصرية المدرجة في التصنيفات العالمية والعربية، موضحة دعم مصر لمخرجات وتوصيات المؤتمر في دورته التاسعة عشر، وكذا لمقترحات التعاون العربي المُشترك في تطوير البرامج الأكاديمية والبحث العلمي المُشترك ونقل وتبادل الخبرات.

تطوير التعليم العالي وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل والتوظيف

وفي إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، استعرضت سمية ما حققته مصر  من إنجازات خلال العام 2023-2024 وجهود وزارة التعليم العالي المصرية؛ لتطوير التعليم العالي وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل والتوظيف والتدريب ووظائف المستقبل، التي تعد تجسيدًا لمفهوم الاتصال باعتباره أحد مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030. 

ناقشت الدورة الـ 19 لـمؤتمر الوزراء والمسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي سبل تطوير سياسات وبنية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي على المستوى العربي، وتعزيز كفاية موارده البشرية ومناهجه التعليمية وصولًا لتحقيق الجودة الشاملة فيه، بما يسهم في إرساء منظومة تعليم عالٍ رائدة ومتقدمة وتنافسية في الدول العربية.

وعلى هامش المؤتمر التقى وزراء التعليم العالي رؤساء الوفود بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، كما تم توزيع جوائز الفائزين في مسابقة "جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم – الألكسو للبحث التربوي المتميز.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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