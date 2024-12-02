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السيسي: مستعدون لتوسيع نطاق التعاون مع الكونغو الديمقراطية ليشمل جميع المجالات - أخبار كلمتك

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السيسي: مستعدون لتوسيع نطاق التعاون مع الكونغو الديمقراطية ليشمل جميع المجالات - أخبار كلمتك

السيسي: مستعدون لتوسيع نطاق التعاون مع الكونغو الديمقراطية ليشمل جميع المجالات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 01:24 مساءً - أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين، مؤكدًا استعداد مصر لتوسيع نطاق التعاون مع الكونغو الديمقراطية ليشمل جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، والسعي لتحقيق انخراط أكبر للشركات المصرية للعمل في الكونغو الديمقراطية، في إطار حرص مصر على تكثيف التعاون وإقامة مشروعات تنموية في الدول الأفريقية الشقيقة، وبالأخص دول حوض

واستقبل الرئيس  السيسي، اليوم، "كومبو موندونجو بولا" المستشار الخاص للرئيس الكونغولي، و"جاك تشيسيكيدي"، مستشار الأمن الداخلي لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بحضور حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المستشار الخاص للرئيس الكونغولي قد سلم  الرئيس السيسي  رسالة خطية من "فيليكس تشيسيكيدي"، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، أكّد خلالها حرص بلاده على تعزيز علاقاتها الثنائية مع مصر في جميع المجالات.
 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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