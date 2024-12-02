قانونية مستقبل وطن: مؤتمر دعم غزة يعكس جهود مصر لمواجهة الكارثة الإنسانية في فلسطين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 01:21 مساءً - قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن مؤتمر القاهرة الوزارى لدعم الاستجابة الإنسانية في غزة، يؤكد حجم الجهود المصرية لدعم القضية الفلسطينية، ووقف القيادة السياسية والشعب المصري بجانب القضية الفلسطينية وتبني القضية على مدار التاريخ.

وأشار عبد اللطيف، إلى أن المؤتمر يأتي في ظل المطالبات العربية الرسمية برفع القيود الإسرائيلية على مرور المساعدات لقطاع غزة، وذلك بعد قرار إسرائيل بحظر عمل أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، في شهر أكتوبر الماضي، وما ترتب على هذا الأمر من عواقب وخيمة على الشعب الفلسطينى الشقيق، خاصة وأن الأونروا هى الجهة الوحيدة المتواجدة على الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن المؤتمر يعكس جهود مصر الداعمة للاستجابة الإنسانية في غزة لمواجهة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وحرب الإبادة التى يشنها جيش الاحتلال بحق الشعب الأعزل وقتل الأطفال والنساء والعزل يوميا بوحشية ودون هوادة، فى حالة صمت رهيب من قبل المجتمع الدولى الذي يشاهد كم هذه الجرائم دون ان يتحرك.

وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن المؤتمر يستهدف أيضا تعزيز جهود مصر نحو تأمين التزامات واضحة بتقديم المساعدات للأشقاء بقطاع غزة، وتعزيز الدعم الدولي العالمى لضمان استدامة الاستجابة للأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وفى نفس الوقت حشد الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة، إضافة للتخطيط للتعافي المبكر داخل القطاع من حجم الكارثة.