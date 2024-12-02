رئيس مجلس النواب يحيل بيان وزير السياحة إلى لجنتي الآثار والثقافة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 01:21 مساءً - أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان شريف فتحي وزير السياحة، إلى لجنتي السياحة والآثار، والإعلام والثقافة، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

ودعا رئيس النواب، رئيسا اللجنتين تحديد موعد للاجتماع بحضور الوزير، مع إمكانية الحضور لغير أعضاء اللجنتين.

وأكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن مصر تمتلك ثروة طبيعية ضخمة من نهر النيل وآلاف الكيلومترات على الشواطئ والمحميات الطبيعية والصحاري والجبال وغيرها من الكنوز والآثار.

وأشار أمام جلسة البرلمان اليوم، إلى أن مصر تقدم عرضا ثريا لمختلف المنتجات السياحية التى تلبى احتياجات جميع السائحين بالعالم.