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رئيس مجلس النواب يحيل بيان وزير السياحة إلى لجنتي الآثار والثقافة - أخبار كلمتك

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رئيس مجلس النواب يحيل بيان وزير السياحة إلى لجنتي الآثار والثقافة - أخبار كلمتك

رئيس مجلس النواب يحيل بيان وزير السياحة إلى لجنتي الآثار والثقافة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 01:21 مساءً - أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان شريف فتحي وزير السياحة، إلى لجنتي السياحة والآثار، والإعلام والثقافة، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

ودعا رئيس النواب، رئيسا اللجنتين تحديد موعد للاجتماع بحضور الوزير، مع إمكانية الحضور لغير أعضاء اللجنتين.

وأكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن مصر تمتلك ثروة طبيعية ضخمة من نهر النيل وآلاف الكيلومترات على الشواطئ والمحميات الطبيعية والصحاري والجبال وغيرها من الكنوز والآثار.

وأشار أمام جلسة البرلمان اليوم، إلى أن مصر تقدم عرضا ثريا لمختلف المنتجات السياحية التى تلبى احتياجات جميع السائحين بالعالم.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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